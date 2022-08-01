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Metro Türkiye, izlenebilirlik çalışmalarını genişletiyor

01.08.2022 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Metro Türkiye Üst Yöneticisi Sinem Türüng: - "Uzun yıllardır üzerinde çalıştığımız izlenebilirlik çalışmalarımız kapsamında yine Türkiye'de bir ilk olarak kendi markalı tüm organik ürünlerimizin rafa gelene kadarki tüm sürecinin dijital hikayesini sunmaya başladık"

İSTANBUL (AA) - Metro Türkiye, sektöre öncülük ederek ilk kez 2014 yılında başlattığı izlenebilirlik çalışmalarını tüketicilerde gıda okuryazarlığı konusunda farkındalık yaratma amacıyla hayata geçirdiği "Tabağında ne var?" hareketi kapsamında genişletiyor.

Metro Türkiye, kırmızı et, balık, bal ve meyve-sebze ürünlerinden sonra Metro markalı tüm organik gıda ürünlerinde QR kod ile izlenebilirlik sunuyor.

Türkiye'de bir ilk ve tek olan bu uygulama ile birlikte Metro Chef markalı salça, yumurta, bakliyat, zeytinyağı ve Rioba markalı smoothie ve soğuk çay çeşitleri gibi 50'ye yakın organik ürünün tarladan ve çiftlikten rafa olan yolculuğunu toplamda 39 farklı bilgi ile sunuyor.

Ürünün etiketinde yer alan QR kodu okutarak erişilen bu bilgiler sayesinde tüketiciler, son ürün ve o ürünü oluşturan tüm ham maddelerin organik ürün sertifikasından ürünlerin hangi çiftçi, tarla, kümes veya üreticiler tarafından üretildiğine, ürünlerin analiz sonuçlarından üreticilerin gıda güvenliği belgeleri ve denetim sonuçlarına kadar ürünün tüm hikayesini görebiliyor.

Metro Türkiye'nin kendi markaları altındaki tüm organik gıda ürünlerinde gıda güvenliği ve adil çalışma koşullarında güvenceyi sağlayabilmek amacıyla organize ettiği tarla, çiftlik ve paketleme tesisi denetimleri takip edilebiliyor, ürün bir kooperatif ürünü ya da coğrafi işaretli ise bu bilgilere de kolaylıkla ulaşabiliyor.

13 farklı tedarikçiden sağlanan Metro markalı 49 adet organik gıda ürününde, çiftçi ya da ham madde üreticisinin yanı sıra hasat yeri, gıda ürününe göre alerjen bilgisi, süt yağı miktarı, ürün analizleri, son ürün ve o ürünü oluşturan tüm ham maddelerin organik ürün sertifikaları, coğrafi işaret bilgisi gibi 39 farklı bilgi, ürün üzerinden okutulan QR kodu ile müşterilerle paylaşılıyor.

Metro Türkiye, izlenebilirlik sisteminin tedarikçiler tarafından uygulanabilmesi amacıyla 13 farklı tedarikçi ile birebir görüşerek QR kod sistemine yönelik 20 saatlik eğitim de verdi. Bu eğitim ve çalışmalar sayesinde izlenebilirlik çalışmalarını geliştiren Metro Türkiye, üreticilerini de bu konuda bilgilendirirken aynı zamanda iş birliği yaptığı kooperatif ve tedarikçilerine bağlı üreticileri de doğrudan etkileyerek yerel üretimi destekliyor.

- Metro Türkiye, kendi çatısı altında bulunan markaları ile de 49 farklı organik gıda ürünü sunuyor

Çevreyi korumak ve sağlıklı beslenmek amacıyla yapılan organik tarım; kimyasalların insanlar, çevre ve hayvanlar üzerindeki olumsuz etkilerinden korurken yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırarak enerji tasarrufu yapılmasına destek veriyor. Organik ürün tüketimi, sağlığa olumlu yönde etki ederken toprak, su ve havayı kirletmeden çevre, bitki, hayvan ve insan sağlığını koruyan tarımsal üretim yöntemini de destekliyor.

Müşterilerine güvenilir, sağlıklı ve besin kalitesi yüksek ürünler sunma vizyonuyla her yıl bir önceki yıla göre organik ürün çeşitliliğini yüzde 25 artırmayı hedefleyen Metro Türkiye, 2021'de kendi markalı organik ürün sayısını bir önceki yıla göre yüzde 200'den fazla artırdı.

Raflarında 200'ü aşkın organik ürün bulunduran Metro Türkiye, kendi çatısı altında bulunan markaları ile de 49 farklı organik gıda ürünü sunuyor. Aynı zamanda bitki bazlı, şekeri, yağı, tuzu azaltılmış, katkısız, ürün çeşitliliğini de artırarak sağlıklı beslenme yolculuklarında müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını uçtan uca karşılamaya devam ediyor.

- "Raflarımızda 200'den fazla organik sertifikalı ürün bulunduruyoruz"

Metro Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Sinem Türüng, Türkiye'de bir ilk olarak müşterilere organik ürünlerde yüzde 100 izlenebilirlik sağladıklarını belirtti.

Türüng, Metro Türkiye olarak herkes için sağlıklı beslenme anlayışları çerçevesinde hem öncü projeler gerçekleştirdiklerini hem de ürün gamlarını çeşitlendirdiklerini aktararak, "Bu kapsamda raflarımızda 200'den fazla organik sertifikalı ürün bulunduruyoruz ve bunların yüzde 25'ini de kendi markalı ürünlerimiz oluşturuyor." ifadesini kullandı.

Sorumlu üretim ve tüketimi teşvik etme ve müşterilerin beklentilerini karşılama amacıyla ürün çeşitliliklerini artırırken güvenilir gıdayı da müşterilere sunmanın bir diğer öncelikleri olduğunu vurgulayan Türüng, şunları kaydetti:

"Uzun yıllardır üzerinde çalıştığımız izlenebilirlik çalışmalarımız kapsamında yine Türkiye'de bir ilk olarak kendi markalı tüm organik ürünlerimizin rafa gelene kadarki tüm sürecinin dijital hikayesini sunmaya başladık. Örneğin, Metro markalı domates salçasında domatesin üretildiği tarlayı ve çiftçiyi, yumurtada tavuğun bulunduğu kümesi, zeytinyağında yağın elde edildiği zeytinin çeşidini ve hatta üretim metodunu sadece bir QR kod okutarak görebiliyorsunuz.

Sadece bu bilgiler ile kalmıyor, aynı zamanda o ürünün ve ambalajının migrasyonundan ağır metal analizlerine, üreticilerin gıda güvenliği belgeleri ve denetim sonuçlarına kadar tüm detaylı bilgileri de dijital olarak müşterilerimizle paylaşıyoruz. 'Gıdaların İzini Sür, Bilgiyle Beslen' sloganıyla çıktığımız bu uzun soluklu yolculukta bilinçli tüketim ile tüketicilerin de gıda okuryazarlığı konusunda farkındalıklarını artırmayı amaçlıyoruz."

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