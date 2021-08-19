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Metro Türkiye'den Gaziantep'e özel "Fıstık Gibi" kampanya

19.08.2021 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Metro Türkiye'den Gaziantep'e özel "Fıstık Gibi" kampanya

GAZİANTEP (AA) - Metro Türkiye, Gaziantep'e özel "Fıstık Gibi" kampanyasıyla Gazianteplileri, Metro Türkiye'nin güvenilir, kaliteli ve yerel üreticilerin kampanyaya özel seçilmiş ürünleriyle buluşturuyor.

Şirket açıklamasına göre, Gaziantep'in önemli geçim kaynaklarından ve en meşhur ürünlerinden olan Antep fıstığının hasat dönemine özel olarak Metro Türkiye, Gaziantep mağazasında 19-22 Ağustos'ta geçerli indirim kampanyasıyla hem işletmelerin hem de tüketicilerin temel ihtiyaç ürünlerini özel fiyatlarla sunuyor.

Bölgedeki müşterilerini uygun fiyatlarla yerel ürünlerle buluştururken, yerli üretimin ve üreticinin de desteklenmesinin amaçlandığı kampanya kapsamında Metro Türkiye, ayrıca ziyaretçileri için Gaziantepli iş ortaklarının ürettiği yerel ürünlerin tadım aktivitelerini de Gaziantep mağazasındaki "Şefin Mutfağı" bölümünde gerçekleştiriyor.

Metro Türkiye Gaziantep Mağazası İşletme Müdürü Serkan Dalgıç, kampanyaya ilişkin şunları kaydetti:

"2006 yılından bu yana 8 bin 133 metrekare kapalı alana sahip mağazamızda Gaziantepli müşterilerimize Metro kalitesini, güvenini ve çeşitliliğini yaşatıyoruz. Yerli üreticilerimizi ve tedarikçilerimizi desteklemek amacıyla bölgemizin ürünlerine raflarımızda yer veriyoruz. Oğuzeli bölgesinin coğrafi işaretli ürün tescilli kurutmalık patlıcan, biber ürünlerinin ve Araban sarımsağının üretimini destekleyerek doğrudan üreticilerden alım yapıyor ve Türkiye'deki tüm Metro mağazalarımızda misafirlerimiz ile buluşturuyoruz. Raflarımızda ayrıca Antep boz iç fıstıktan Antep bulguruna, Antep dolmalık biber kurusundan Antep fıstığına kadar 67 coğrafi işaret tescilli ürün de bulunuyor. Ülkemizin bu eşsiz ürünlerinin gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak meslek liselerinin gıda teknolojisi ve yiyecek içecek bölümü öğretmenlerine yerel ürün ve coğrafi işaret hakkında etkinlikler ve eğitimler de düzenliyoruz. Böyle bir kampanya ile bu lezzetleri müşterilerimizin beğenisine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

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