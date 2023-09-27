Mevlit Kandilinde seyyar operasyonu

Kozan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, özellikle cami çevrelerinde ve ana caddelerde vatandaşlara dini kitap ile çeşitli dua kartları satıp yardım alabilmek için gezen şahıslara yönelik operasyon yapıp, tek tek topladı. Zabıta Müdürlüğüne götürülen şahıslara Kabahatlar Kanunu çerçevesinde ceza uygulandıktan sonra serbest bırakıldı.

Vatandaşlardan yardım talebinde bulunan bu kişilere sadaka niyetiyle para verilmemesini isteyen Kozan Belediyesi Zabıta Müdürü Osman Taş, Kozan genelinde bu tür çalışmalarının devam edeceğini belirtti. Dini günlerde şehir dışından gelerek ilçede din istismarcılığı yapan kişilere karşı vatandaşları uyaran Taş, "Kozan kabuğundan sıyrılmış şehir olma yolunda hızla ilerliyor. Bu manzaralara fırsat ve izin vermemiz mümkün değil. Duygu sömürüsüne ve insanların iyi niyet, acıma ve özellikle yardım etme hislerinin istismar edilmesine izin vermeyelim. Bu yöntem ile dilencilik yapmanın 5326 sayılı Kabahatler Kanununca da yasaktır. Halkımızdan beklentimiz bu şahıslara yardım etmemeleri ve gördükleri yerde Kozan Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün 0322 515 1607 numaralı telefon hattına ihbarda bulunmaları rica ediyoruz. Şehrimizde bu kişilere fırsat vermeyelim” dedi.

Taş, vatandaşların bu tür durumlarda dikkatli olmalarını ve belediyenin ilgili birimlerine ihbarda bulunmalarını istedi.

