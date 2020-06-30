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Mevsimlik işçilerin hayat standartları yükseltiliyor

BURSA HABERLERİ  | 30.06.2020 10:22 | Son Güncelleme

Mustafakemalpaşa Belediyesi, AFAD ve İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından ortak yürütülen çalışmalar kapsamında ilçedeki mevsimlik işçilerin hayat standartları yükseltiliyor.Her yıl belirli aylarda özellikle Doğu ve Güneydoğudan gelerek tarım sektöründe insan gücü olarak hizmet veren mevsimlik işçilere, seyyar lavabo, tuvalet ve banyoların yer aldığı konteynerler tahsis edildi.

Mustafakemalpaşa Belediyesi, AFAD ve İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından ortak yürütülen çalışmalar kapsamında ilçedeki mevsimlik işçilerin hayat standartları yükseltiliyor.
Her yıl belirli aylarda özellikle Doğu ve Güneydoğudan gelerek tarım sektöründe insan gücü olarak hizmet veren mevsimlik işçilere, seyyar lavabo, tuvalet ve banyoların yer aldığı konteynerler tahsis edildi. Özellikte tarım şehri Mustafakemalpaşa’da yoğunlukta olan sezonluk tarım işçilerinin daha sağlıklı bir ortamda hayat sürmeleri ve mağduriyet yaşamamaları için ortak yürütülen çalışmalar neticesinde Ovaazatlı ile Yeşilova’da bulunan konaklama alanlarına konteynerler yerleştirildi. Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, salgın sürecini hatırlatarak “Her yıl belirli aylarda aileleriyle birlikte gelen yüzlerce emektar mevsimlik tarım işçilerimizin sağlığı bizlere emanet. AFAD ve İlçe Tarım Müdürlüğümüzce aldığımız bir dizi önlemin yanı sıra misafirlerimizin kişisel ihtiyaçlarını karşılamaları için portatif duş ve tuvaletleri kullanımlarına sunduk” dedi.
Mustafakemalpaşa tarımının önemli bir parçası olan mevsimlik işçilerin yaşam standartlarını daha ileri seviyelere taşımak adına yapılan bu çalışmaların süreceğini belirten Başkan Kanar, AFAD ve İlçe Tarım Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.
Mevsimlik işçilerin hayat standartlarını artırmak için yapılan çalışmaya, İlçe Tarım Müdürü Dursun Demirci, Mustafakemalpaşa Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü görevlileri ve AFAD yetkilileri katıldı.

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