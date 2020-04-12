YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Meydan ve sokaklar mesai başlangıcına hazır hale getirildi

Meydan ve sokaklar mesai başlangıcına hazır hale getirildi

İSTANBUL HABERLERİ  | 12.04.2020 23:15 | Son Güncelleme

İBB, iki günlük sokağa çıkma yasağı boyunca, kentin meydan ve caddelerini dezenfekte etmeyi sürdürdü.

İBB, iki günlük sokağa çıkma yasağı boyunca, kentin meydan ve caddelerini dezenfekte etmeyi sürdürdü. Toplam 168 personelin ve 21 aracın katıldığı çalışmalarda, 130 bin metrekarelik bir alan virüsten arındırıldı. İstanbul, pazartesi günü iş başı yapacak yurttaşlar için hazır hale getirildi. Sokağa çıkma yasağı boyunca, daha steril bir İstanbul için, sahada bulunan İSTAÇ, tonlarca tıbbi atığın bertarafını da titizlikle sürdürdü.
Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında, düzenli olarak meydan, durak, alt geçit, park, cadde, bulvar, hastane önü ve resmi kurum ayırt etmeksizin tüm kenti dezenfekte eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), iki günlük sokağa çıkma yasağı boyunca da çalışmalarını sürdürdü. İstanbul’un en işlek bölgelerinden olan Bağdat ve İstiklal caddelerinin yanı sıra Kadıköy, Eminönü ve Taksim meydanları, pandemiden dolayı bir kez daha temizlendi. Salgının yayılma ihtimali çok yüksek olan meydan ve sokaklar, hafta başında işe gidecek yurttaşlar için, hazır hale getirildi. Temizlik çalışmalarına İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı da katıldı.
İstanbul’un her iki yakasında da yürütülen çalışmalara, toplam 168 personel katıldı. Temizlik çalışmalarında mekanik süpürme ve yıkama araçları, elektrikli temizlik makinesi gibi 21 ekipman kullanıldı. Ekiplerin, korona virüs riskine karşı tam donanımlı koruyucu kıyafetlerle katıldığı çalışmalarda, kentin her iki yakasında toplam 130 bin metrekarelik bir alanda temizlik ve dezenfektasyon işlemi gerçekleştirildi.

Sağlığa zararsız dezenfektanlar seçildi
Dezenfektasyon sırasında, insan ve çevre sağlığına bir zararı olamayan, mikrop ve virüsleri yok eden, antiviral özelliğe sahip, aktif yüzey temizlik ürünleri kullanıldı. Temizlik amacıyla kullanılan ürünler ise toplum sağlığı dikkate alınarak, bilimsel ölçütler ışığında belirlendi. Öte yandan sokağa çıkma yasağı boyunca İSTAÇ, 968 personel ile sahadaydı. Tıbbi ve evsel atık toplama-bertaraf tesisleri, aktarma istasyonları, makine bakım, kent ve hal temizlik, güvenlik ve destek hizmetlerinde görevli ekipler, çalışmalarını titizlikle sürdürdü.

Atık yakma ve sterilizasyon tesislerinde yoğun mesai
Salgının yayılmasındaki en önemli etkenlerin başında gelen tıbbi atıkların bertarafı da, sokağa çıkma yasağı boyunca hız kesmedi. Gün boyunca 8 bini aşkın noktadan, sızdırmaz araçlarla toplanan tonlarca tıbbi atık, İBB’nin tıbbi atık yakma ve sterilizasyon tesislerinde bertaraf edildi. Tesislerde çalışan ekiplerin yoğun mesaisi sürdü. Toplama araçları, atıklarını boşalttıktan sonra, yeni bir sefere çıkmadan önce, tamamen dezenfekte edildi. Ekipler de, atıkların toplanması sırasında, tam donanımlı koruyucu ekipman kullandı. Hastalığın, sahadaki ekiplere bulaşmasına karşı her türlü önlem alındı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHadise yakayı ele verdi! İşte o görüntüHadise yakayı ele verdi! İşte o görüntü
Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısıMedipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Polis ihbar üzerine baskın düzenledi

Polis ihbar üzerine baskın düzenledi

Samsun'da sosyal medyadan DEAŞ propagandasına gözaltı

Samsun'da sosyal medyadan DEAŞ propagandasına gözaltı

Kırklareli'nde "video laringoskop"un seri üretimine başlandı

Kırklareli'nde "video laringoskop"un seri üretimine başlandı

Sakarya'da belediye ekiplerinden doğum günü ve evlilik yıl dönümü sürprizi

Sakarya'da belediye ekiplerinden doğum günü ve evlilik yıl dönümü sürprizi

Eskişehir'de evi yanan sağlık çalışanına Ahbap Derneği yardım eli uzattı

Eskişehir'de evi yanan sağlık çalışanına Ahbap Derneği yardım eli uzattı

Manisa İtfaiyesinden kuş kurtarma operasyonları

Manisa İtfaiyesinden kuş kurtarma operasyonları

İstanbul Namaz Vakitleri 12 Nisan Pazar

İmsak
04:52
Sabah
06:23
Öğle
13:10
İkindi
16:51
Akşam
19:47
Yatsı
21:12

İstanbul Nöbetçi Eczaneler12 Nisan Pazar

Burgazada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Duygu Eczanesi
Arnavutkoy
Sağlık Eczanesi
Arnavutkoy
Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Boyner'den evde spor yapanlara tavsiyeler

Boyner'den evde spor yapanlara tavsiyeler

Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkınlık oluşturan manzara

Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkınlık oluşturan manzara

Avcılar Belediyesi, Korona virüs tehdidine karşı çalışmalarını yoğunlaştırdı

Avcılar Belediyesi, Korona virüs tehdidine karşı çalışmalarını yoğunlaştırdı

Maltepe’de “korona virüsü” seferberliği

Maltepe’de “korona virüsü” seferberliği

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.