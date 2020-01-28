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Meyve sineklerine karşı eylem toplantısı

BURSA HABERLERİ  | 28.01.2020 12:05 | Son Güncelleme

Bursa’da meyve sineklerine karşı eylem planı anlatıldı.Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda, Meyve Sinekleri Eylem Planı toplantısı yapıldı.

Meyve sineklerine karşı eylem toplantısı

Bursa’da meyve sineklerine karşı eylem planı anlatıldı.
Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda, Meyve Sinekleri Eylem Planı toplantısı yapıldı. Toplantıya Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül’ün yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediyesini temsilen Fethullah Bingül, Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Başkanı Prof. Dr. Senih Yazgan, araştırma enstitüsünden ve üniversitelerden akademisyenler, BTSO Gıda Konseyi Başkanı Burhan Sayılgan, Ziraat Odalarından temsilciler ve çok sayıda teknik personel katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Aygül, "Bursa’mız, Türkiye meyve üretiminde lokomotif illerden biri konumundadır. Pek çok meyvenin gerek üretiminde, gerekse ihracatında ilk sıralarda yer almaktadır. Meyve üretiminin önemli bir konusunu hastalık ve zararlılarla mücadele oluşturmaktadır. Meyvelerimizde önemli ekonomik kayıplara neden olan bu hastalık ve zararlılar ile mücadelede önceden tahmin ve erken uyarı istasyonlarından yararlanılmaktadır. Bu amaçla Mustafakemalpaşa’dan, İnegöl’e kadar 11 ilçemizde toplam 17 adet istasyonla yürütülen bu çalışmalarda elma iç kurdu, elma ve armutta kara leke, armut ve ayvada ateş yanıklığı, şeftali güveleri gibi birçok hastalık ve zararlının takibi yapılmakta ve ilaçlama uyarıları en hızlı şekilde üreticilerimize duyurularak gerekli ilaçlamayı yapmaları sağlanmaktadır. Buradaki amaç en az ilaçlama ile en temiz ürünü elde etmek şeklinde özetlenebilir" dedi.
2018 yılında önceki senelere göre önemli derecede zararı görülmeyen iki meyve sineği türünün zararlı duruma geçtiğinin tespit edildiğini dile getiren Aygül, "Akdeniz Meyve Sineği ve Kanadı Noktalı Sirke Sineği olarak adlandırılan bu zararlıların izlenmesi ise İl Müdürlüğümüzce 12 ay boyunca sürdürülmektedir. 2018 yılındaki ekstrem hava şartlarından dolayı salgın yaptığı düşünülen bu haşerelerle mücadelede 2019 yılında yaptığımız çalışmalara ilave olarak müdürlüğümüz tarafından 2020 yılında başta Akdeniz meyve sineği olmak üzere tüm meyve sinekleri ile ilgili projeler hazırlanmış olup bu projelere tüm katılımcıların desteğini beklemekteyiz. 2019 yılında oluşturduğumuz Zirai Mücadele Mobil Denetim Ekibi uygulamamız 2020 yılında da 2 ekiple devam edecektir” dedi.
Toplantı açılış konuşmasının ardından yapılan sunumlarla devam etti.

Meyve sineklerine karşı eylem toplantısı

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