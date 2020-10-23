YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Meyve suyu paketlerinden uyuşturucu madde çıktı

Meyve suyu paketlerinden uyuşturucu madde çıktı

DENİZLİ HABERLERİ  | 23.10.2020 17:07 | Son Güncelleme

Denizli otogarında durdurulan iki yabancı uyruklu şahsın valizinde meyve suyu kutularına saklanmış yüklü miktarda uyuşturucu madde çıktı.Denizli’ye çevre illerden yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatının gerçekleşeceği bilgisi üzerine Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri harekete geçti.

Meyve suyu paketlerinden uyuşturucu madde çıktı

Denizli otogarında durdurulan iki yabancı uyruklu şahsın valizinde meyve suyu kutularına saklanmış yüklü miktarda uyuşturucu madde çıktı.
Denizli’ye çevre illerden yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatının gerçekleşeceği bilgisi üzerine Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri harekete geçti. Alınan istihbarat bilgileri doğrultusunda 2 yabancı uyruklu şahsın Denizli otogarına geleceği öğrenildi. Otogarda şahısları tespit eden Narkotik ekipleri 2 yabancı uyruklu şahsı durdurarak arama yaptı. Şahısların valizlerinde yapılan aramalarda ise görenleri hayrete düşürdü. Valizin içinde bulunan meyve suyu paketlerini inceleyen ekipler, şüphelenerek paketleri açtı. Meyve suyu çıkması beklenen paketlerin içinden 930 gram metamfetamin çıktı. Gözaltına alınan iki yabancı uyruklu şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan şahıslar ceza evine gönderildi.

Meyve suyu paketlerinden uyuşturucu madde çıktı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim
PAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacakPAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacak
En Çok Okunan Yerel Haberler
Denizli’de koyun 5’iz doğurdu
Denizli’de koyun 5’iz doğurdu
Eski payitaht Edirne, Osmanlı döneminde Varna ile İstanbul arasında "telgraf hattı"yla köprü oldu
Eski payitaht Edirne, Osmanlı döneminde Varna ile İstanbul arasında "telgraf hattı"yla köprü oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur kuraları yarın çekilecek
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur kuraları yarın çekilecek
Ege Mahallesi’nde dönüşüm başlıyor
Ege Mahallesi’nde dönüşüm başlıyor
Adana’dan dünyaya şifa yayılacak
Adana’dan dünyaya şifa yayılacak
Büyükkılıç’tan katlı kavşak müjdesi
Büyükkılıç’tan katlı kavşak müjdesi

Denizli Namaz Vakitleri 23 Ekim Cuma

İmsak
05:52
Sabah
07:13
Öğle
12:53
İkindi
15:54
Akşam
18:23
Yatsı
19:39

Denizli Nöbetçi Eczaneler23 Ekim Cuma

Bayraktar Eczanesi
Merkezefendi
Erdem Eczanesi
Merkezefendi
Melek Eczanesi
Merkezefendi
Uğur Eczanesi
Merkezefendi
Aydın Eczanesi
Pamukkale
Dilek Eczanesi
Pamukkale
Saraçoğlu Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Denizlispor, altyapıdan 2 oyuncuyla daha profesyonel sözleşme imzaladı
Denizlispor, altyapıdan 2 oyuncuyla daha profesyonel sözleşme imzaladı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Denizlispor, molasız Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Denizlispor, molasız Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Ceviz toplarken elektrik akımına kapılan imam hayatını kaybetti
Ceviz toplarken elektrik akımına kapılan imam hayatını kaybetti
YÖK, Prof. Dr. Hüseyin Bağ’ın görevine son verdi
YÖK, Prof. Dr. Hüseyin Bağ’ın görevine son verdi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.