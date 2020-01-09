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  4. Mezitli Belediyesi, merkezde sel, kırsalda karla mücadele etti

Mezitli Belediyesi, merkezde sel, kırsalda karla mücadele etti

MERSİN HABERLERİ  | 09.01.2020 13:41 | Son Güncelleme

Mezitli Belediyesi ekipleri, 6-7 Ocak tarihlerinde Mersin’i etkisi altına alan aşırı yağışlarda, merkezde selle yüksek kesimlerde ise karla mücadele etti.Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park Bahçeler, Temizlik İşleri, Fen İşleri ve Destek Hizmetleri müdürlüklerine bağlı çalışanlardan oluşan ekipler, gelen her ihbarı anında değerlendirdi.

Mezitli Belediyesi ekipleri, 6-7 Ocak tarihlerinde Mersin’i etkisi altına alan aşırı yağışlarda, merkezde selle yüksek kesimlerde ise karla mücadele etti.
Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park Bahçeler, Temizlik İşleri, Fen İşleri ve Destek Hizmetleri müdürlüklerine bağlı çalışanlardan oluşan ekipler, gelen her ihbarı anında değerlendirdi. Sel mağduru vatandaşların yardımına koşan ekipler, asıl büyük mücadeleyi kırsal kesimde verdi. Aşır kar yağışı sonrası kapanan yolları açan ekipler, Zor koşullar altında çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, ilçenin en yüksek yerleşim biriminde dahi ulaşımın aksamaması için mücadele verdi.
Belediye çalışanlarının bu çabası vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı. Vatandaşlar, sosyal medyadan ve Mezitli Belediyesini arayarak teşekkürlerini iletti.
Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Tüm mahallelerimizde konumlandırılan ekipler ana hatların kapanmaması için mücadele veriyor. Vatandaşlarımızdan gelen şikayetleri de kısa sürede çözüyoruz. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması en büyük hedefimiz. Elimizdeki imkanları en iyi şekilde değerlendirerek her yere yetişmeye çalışıyoruz. Bunları yaparken de rutin hizmetlerimizi aksatamamaya çalışıyoruz. Bu durum, ister istemez sıkıntılar yaşamamıza da yol açıyor. Halkımıza gösterdikleri yüksek anlayışları nedeniyle ve tüm çalışanlarımıza canla başla sahilde sel afetiyle kırsal kesimde karla verdikleri mücadele nedeniyle teşekkür ediyorum" dedi.

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Akşam
17:49
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Mersin Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Perşembe

Ahu Eczanesi
Merkez
Akdeniz Eczanesi
Merkez
Çağdaş Eczanesi
Merkez
Çamlıbel Eczanesi
Merkez
Jiyan Eczanesi
Merkez
Kansu Eczanesi
Merkez
Kırpık Eczanesi
Merkez
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