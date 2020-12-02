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Mezitli’de Covid-19’a karşı robotik kollu konteyner sistemi

MERSİN HABERLERİ  | 02.12.2020 16:06 | Son Güncelleme

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesince, Covid-19 tedbirleri kapsamında temizlik faaliyetlerinin robotik kollu araçlarla yapıldığı bildirildi.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, temizlik görevlileri rutin işlerinin yanında yeni tip konteynerleri vinç sistemine bağlı kolla kaldırarak çöp arabasına boşaltılmasını sağlıyor.

Mezitli’de Covid-19’a karşı robotik kollu konteyner sistemi

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesince, Covid-19 tedbirleri kapsamında temizlik faaliyetlerinin robotik kollu araçlarla yapıldığı bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, temizlik görevlileri rutin işlerinin yanında yeni tip konteynerleri vinç sistemine bağlı kolla kaldırarak çöp arabasına boşaltılmasını sağlıyor. Bu amaçla üretilmiş kapalı araçlarla çevreyi kirletmeden sık sık yıkanan konteynerlere atılan çöpler, son derece hijyenik bir şekilde kamyonlarla nakil alanına taşınıyor.
Hijyenik olması nedeniyle çevre sağlığı açısından da son derece önemli olan kollu sistemin yaygınlaştırılması için çalışma yapılacak. Ayrıca eski tip çöp konteynerlerini toplayan araçlara pandemi sonrasında, ’konteyner dezenfeksiyon sistemi’ takılarak, her boşaltım işleminden sonra ilaçlama yapılması sağlanacak. Böylece Mezitli’deki tüm çöp konteynerlerinin günlük olarak ilaçlanması ve dezenfeksiyonu yapılması kontrol altında tutulacak.
24 saat ara vermeden tüm ilçe sakinlerini Covid-19’dan korumaya çalışan personelleri de korumak için hassas davrandıklarını söyleyen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Tüm personellerimiz daha temiz ve sağlıklı bir Mezitli için 24 saat ara vermeden çalışıyor. Onlar canla başla bu çalışmalarını sürdürürken, sağlıklarını gözetmek durumundayız. Özellikle temizlik işi yapan personellerimiz direkt olarak virüslü olması yüksek ihtimal olan atıklardan kenti arındırmak için çabalıyorlar. Biz de bu çabalarına onlara daha hijyenik imkanlar sunarak destek olmak istiyoruz. Çalışanlarımız hiçbir temasta bulunmadan robotik kollu konteynerleri yardımıyla çöpleri boşaltıyorlar. Tüm çalışanlarımızı Covid-19’dan uzak tutarak bu zorlu süreçten sağlıklı şekilde çıkmak istiyoruz" dedi.

Mezitli’de Covid-19’a karşı robotik kollu konteyner sistemi

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