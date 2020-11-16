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Mezitli’de ’kırmızı’ adlı oyun sahnelendi

MERSİN HABERLERİ  | 16.11.2020 17:29 | Son Güncelleme

Mezitli Belediyesi Oda Tiyatrosu tarafından sergilenen ’kırmız’ adlı oyun büyük ilgi gördü.Tamer Güven’in yazdığı ve Vedat Yalçın’ın yönettiği oyun için hazırlanan soundtrack çalışması da sosyal medyadan paylaşılmasının ardından sahnelendi.

Mezitli Belediyesi Oda Tiyatrosu tarafından sergilenen ’kırmız’ adlı oyun büyük ilgi gördü.
Tamer Güven’in yazdığı ve Vedat Yalçın’ın yönettiği oyun için hazırlanan soundtrack çalışması da sosyal medyadan paylaşılmasının ardından sahnelendi. Mezitli Belediyesi Sanatevinde oyuna gösterilen ilgi nedeniyle sanatseverlere teşekkür eden oyun yazarı Tamer Güven, “İlk gösterimizde yoğun bir ilgiyle karşılaştık. Tüm sanatseverlerimize sonsuz teşekkürlerimi sunarım” dedi.
Çok iddialı bir oyunla seyircinin karşısına çıktıklarını vurgulayan oyunun yönetmeni Vedat Yalçın ise “Değişik, çarpıcı ve daha önce en azından Mersin’de kimsenin yapmaya cesaret edemediği bir oyunla sanatseverlerin karşısına çıktık. Seyircilerimizde ilk günden gösterdikleri ilgi ile çabamıza karşılık verdiler. Hepsine teşekkür ediyoruz. Tiyatro sahnelerinde çok görmediğimiz konusu, yenilikçiliği esas alan kurgu yöntemi ile bölgemizin tiyatro anlayışına farklı bir bakış açısı getiriyoruz" ifadelerini kullandı.
Mezitli’de kültür ve sanat alanında büyük gelişmeler olduğuna dikkat çeken Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Mezitli, sanatsever, aydınlık yüzlü insanlarımızın yaşadığı bir kent. Gerçekleştirdiğimiz kültürel ve sanatsal etkinliklerde bunun etkisini en iyi şekilde görüyoruz. Oda tiyatromuzun ilk oyununun yoğun ilgi görmesi bunun en güzel göstergelerinden birisidir” diye konuştu.

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