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Mezitli’nin üretici kadınlarından örnek davranış

MERSİN HABERLERİ  | 02.11.2020 17:11 | Son Güncelleme

Mezitli Kadın Üretici Pazarlarında tezgah açan kadınlar, İzmir depreminde yaraların sarılmasına destek olmak amacıyla aralarında topladıkları parayı, Mezitli Belediyesi veznesine yatırdı.

Mezitli Kadın Üretici Pazarlarında tezgah açan kadınlar, İzmir depreminde yaraların sarılmasına destek olmak amacıyla aralarında topladıkları parayı, Mezitli Belediyesi veznesine yatırdı. Mezitlili üretici kadınlar, bu duyarlılıklarıyla örnek bir davranışa imza attı.
Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İzmir depremini haber alır almaz harekete geçen kadınlar, aralarında topladıkları bir miktar parayı, yardım sağlanması amacıyla Mezitli Belediyesine bağışladı. Aralarında 10 yaşındaki İbrahim Enes Bucak’ın da yer aldığı grup, topladıkları paraları Mezitli Belediyesi veznesine yatırarak, teslim makbuzunu aldı. Kadınları makamında ağırlayan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, gösterdikleri duyarlılık dolayısıyla teşekkür etti.
Mezitli’nin farklı bir ilçe olduğunu her fırsatta dile getirdiğini ifade eden Başkan Tarhan, “Mezitli’nin kadınları farklıdır diyorum. Mezitli’de insanlar farklıdır diyorum. Mezitli halkı hayırseverdir, göreve geldiğim ilk günden beri söylüyorum. Bu sözümün arkasındayım. Mezitli halkı hayırsever bir topluluktur. İşte bugün sizlere de bunu en güzel şekilde gösterdi. Çok teşekkür ediyorum” dedi.
Dünyanın neresinde yaşanırsa yaşansın toplumsal felaketlere karşı duyarlı bir yaklaşım göstermek gerektiğini belirten Tarhan, “Türkiye’de olsun veya dünyanın başka yerinde de olsa deprem, sel gibi afetlerde veya sağlık gibi başka nedenlerle ihtiyacı olan herkese yardımcı olmamız gerekiyor. Üretici kadınlarımızın bu yaklaşımları nedeniyle onur duyuyoruz. Bu yapmış oldukları örnek davranış herkese emsal teşkil etmesini diliyorum” şeklinde konuştu
Söz konusu afeti duyar duymaz empati yaparak kendilerini afetzedelerin yerine koyduklarını dile getiren üretici kadınlar ise “İzmir depremi sonrası yaşadıklarını ne yazık ki yakinen biliyoruz. Bu çok zor bir durum ve en iyi yaşayan bilir. Rabbim ülkemizi doğal afetlerden korusun. Tek yürek olmaya devam edelim ve elimizden gelen her türlü maddi ve manevi desteği verelim. Onların üzüntüsü bizim üzüntümüz. İzmir, ülkemin en güzel, en nezih yeri. Zamanında düşmanı denize döktükten sonra her şeyi atlatacak güce sahip. Her şeyi başarır Allah’ın izniyle. Onların acısını en iyi yaşayan anlar. Her zaman her an yanındayız” ifadelerini kullandı.
Ailesinin verdiği okul harçlıklarını bir süredir biriktirmeye çalıştığını ifade eden 12 yaşındaki İbrahim Enes Bucak da “Deprem bizleri elimizden alan, insanlara acı deneyimler yaşatan, bizleri de doğrudan sarsan doğal bir afettir. Onların bize bizim de onlara ihtiyacımız var” diye konuştu.

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