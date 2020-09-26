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Mezopotamya Tanıtım ve Markalaşma değerlendirme toplantısı yapıldı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 26.09.2020 12:32 | Son Güncelleme

Mezopotamya Tanıtım ve Markalaşma sonuç odaklı programı değerlendirme toplantısı Kültür Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’un katılımıyla İpekyolu Kalkınma Ajansı ev sahipliğinde yapıldı.

Mezopotamya Tanıtım ve Markalaşma sonuç odaklı programı değerlendirme toplantısı Kültür Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’un katılımıyla İpekyolu Kalkınma Ajansı ev sahipliğinde yapıldı. Yavuz, Mezopotamya Tanıtım ve Markalaşma’nın bölge ekonomisine katkı sağlayacağını söyledi.
İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Dicle, Karacadağ ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen Mezopotamya Tanıtım ve Markalaşma Sonuç Odaklı Programı Değerlendirme Toplantısı Kültür Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’un katılımıyla İpekyolu Kalkınma Ajansı ev sahipliğinde gerçekleşti. Mezopotamya başlığı altına markalaştırmanın önemli bir çalışma olduğuna dikkati çeken Yavuz, bu çalışmaların bölgenin ekonomisine önemli katkıda bulanacağını ifade etti. Kültür Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz markalaşmanın önemine değinerek, "Markalaşmak bu anlamda çok önemli. Buna destinasyon tanıtımı, destinasyon pazarlaması diyoruz. Bölgemiz tarihi, kültürel, gastronomik öğeler anlamında inanılmaz bir zenginliğe sahiptir. Pek çok medeniyete ev sahipliği de yapmış durumda. Dinamik genç nüfusuyla çok büyük bir potansiyel barındırıyor. Aynı şekilde turizm altyapısı, bakanlığımızdan işletme belgeli oteller, yeme içme tesisleri ve belediyelerin destekleriyle azımsanmayacak bir turizm altyapısı da var" dedi.
Ajanslar ve GAP ile birlikte yapılan çalışmaları değerlendirmek üzere bir araya geldiklerini dile getiren Yavuz, bakanlık olarak bu çalışmaya ne yönde destek vereceklerini, Mezopotamya çalışmasına bakanlık olarak nasıl destek verebilecekleri konusunda tartışacaklarını belirtti.
“Bölge ekonomisine katkı sağlayacak”
Bakan Yardımcısı Yavuz, “Yapılan çalışmadan elde edilecek başarılar bölgenin ekonomisine ayrıca bir özgüven kazandıracak. Kültür ve turizm ekonomisinin çok yüksek katma değerli var. Dünyada iyi ekonomik getirisi olan alanlar olduğunu Bölgeye yapılacak yenilikler hayatın farklı alanlarına da çok olumlu tepki olacak. Daha fazla insan, sanatçı, mühendis bölgede yaşayacak, yatırım yapacak. Destinasyonların pazarlanması, tanıtılması sadece ziyaretçiler için değil, tarımdan eğitime diğer sektörlere de çok katkı yapacak. İnşallah bu toplantıdan sonra Mezopotamya projesini bir adım daha ileriye taşıyacağız" şeklinde konuştu.
İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz ise, GAP ve kalkınma ajanslarıyla birlikte Mezopotamya markası adı altında hedef pazarlara tanıtmak istediklerini belirterek, “Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptı. Tarihi, kültürel, doğal değerlere sahip olan açık hava müzesi konumundadır. Türkiye’nin en gözde bölgelerinden biridir. Amacımız bölgemizin nitelikli tanıtımını yapmak, bölgenin turizm gelirlerinden aldığı payı arttırmaya çalışmak. Bu vesileyle istihdam oluşturmak. Yeni turizm yatımlarını bölgemize kazandırmak ve cazibe merkezi haline getirmek" diye konuştu.

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