MHP Genel Başkanı Bahçeli sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türk milleti İdlib ve Libya'da muzaffer tarihinin, milli bekasının, meşru savunma haysiyetinin onur mücadelesini yapmaktadır. Bu mücadelenin mebde ve menşei imanlı millet ruhudur. Aklen, ahlaken, hukuken, vicdanen ve tarihen Türk devletinin duruşu Hak'tan yanadır ve doğrudur." ifadesini kullandı.

Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada bir asır önce yaşananların benzerine bugünlerde de şahit olunduğunu belirten Bahçeli, "Kuşkusuz dün haklıydık, bugün de haklıyız. Son yurdumuzun işgal planları, Türk milletinin kutlu varlığını imha projeleri yüzyıllardır ehl-i salibin ve onlara taşeronluk yapan mihrakların haram kursaklarında bekleyen meşum ve melun bir hevestir." ifadesine yer verdi.

Bu hevesin her defasında boşa çıkarıldığına ve vahşi tezgahın kırılıp atıldığına dikkati çeken Bahçeli, şöyle devam etti:

"Türk milleti İdlib ve Libya'da muzaffer tarihinin, milli bekasının, meşru savunma haysiyetinin onur mücadelesini yapmaktadır. Bu mücadelenin mebde ve menşei imanlı millet ruhudur. Aklen, ahlaken, hukuken, vicdanen ve tarihen Türk devletinin duruşu Hak'tan yanadır ve doğrudur. Mahkum ve mağlup bir millet değiliz. Hiçbir zaman da olmadık. Ecdadımızın çağrısı, coğrafyanın seslenişi, mazlumların iç çekişi, şühedanın hatırası milli şuurda mevcut ve meknuzdur. Duruşumuz bunlarla mündemiçtir. Türk milleti beklenendir, bekleyendir, özlenendir, övülendir."