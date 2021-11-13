MHP Genel Başkanı Yardımcısı Filiz Kılıç, Kırşehir'de parti binasının açılışında konuştu:

KIRŞEHİR (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak milletimizin menfaatine olan ve olacak her türlü konunun destekçisi ve takipçisiyiz. Milletimizin dertlerini biliyor ve çözümü konusunda var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

"Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" programı için Kırşehir'e gelen Kılıç, MHP Mucur İlçe Başkanlığı binasının açılışında, Ahiliğin merkezi, bozkırın tezenesi Neşet Ertaş'ın diyarında bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

MHP Kırşehir İl Başkanlığının başarılı çalışmalar yaptığını vurgulayan Kılıç, Edirne'den Kars'a kadar bir çok ilde, her ilçede teşkilat mensuplarıyla ve halkla bütünleşerek 2023 seçimleri ve sonrasına hazırlandıklarını ifade etti.

Gittikleri yerlerde teşkilatları ve vatandaşları da dinlediklerini vurgulayan Kılıç, "İl, ilçe başkanlarımızın eğitimi, birim başkan yardımcısı kadınlarımızın eğitimi, bölge toplantılarımız, Analar Bacılar Kurultayı, Gençlik Kurultayı ve şimdi de Adım Adım 2023 İl İl Anadolu temamızla illerimizde sizlerle birlikteyiz. Bütün teşkilatımızla birlikte halkımızla bütünleşmek için buralardayız. Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'nin önünü kesmek isteyen planları boşa çıkarmak için belirlediği stratejik hedefler doğrultusunda güçlü siyaset, lider Türkiye, hedef 2023 sloganıyla 2023 seçimleri ve sonrasına şimdiden hazırlanmaktadır." diye konuştu.

"Sevdamız Türklük ve Türkiye'dir. Milli bekayı yaşatmak taviz vermeyeceğimiz ilke ve inancımızdır." diyen Kılıç, şöyle devam etti:

"Bu süreçte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ne kadar gerekli olduğu daha iyi anlaşılmıştır. Biz Milliyetçi Hareket Partisi'yiz. Önceliğimiz siyasi çıkar değil, devletin alimenfaatleridir. Sayın Genel Başkanımızın hafızalara kazıdığı gibi 'önce ülkem' diyen şerefli ülkücülerin partisiyiz. Türk milliyetçilerinin rehberliğinde 21. asır Türk asrı olacaktır. Cumhur ittifakı pazarlıklarla kurulmuş bir ittifak değildir. Akşamdan sabah kararlaştırılmış, iki siyasi liderin kararlaştırdığı bir ittifak değildir. Neticelerini halkımızla paylaşmalı, çok iyi anlatmalıyız. Cumhur İttifakı, sayın genel başkanımızın 'seçilmiş hükümetin yanındayız' sözlerini sarf ettiği 15 Temmuz gecesinin sabahında başlatılmış güçlü bir ittifaktır ve sonuna kadar da güçlü bir şekilde devam edecektir."

Muhalefetin "Türkiye yönetilemiyor" algısı oluşturmak için her yolu denediğine işaret eden Kılıç, şunları kaydetti:

"CHP ve İP artık tamamen yoldan çıkmıştır. Ne yaptıkları, neye hizmet ettikleri, amaçları, hedefleri nedir, anlaşılır gibi değildir. Muhalefete göre her şey kötüdür, yapılan bir tek iyi icraat yoktur. İP Genel Başkanı bir gün kalkıyor, 'Demirtaş'ı kahvaltıya bekliyorum' derken, bir gün 'PKK'yı HDP'nin yanında konumlandırıyoruz' diyor. Öbür gün 'HDP meşru bir partidir' diyor, Diyarbakır annelerine 'HDP'nin önünde niye oturuyorsunuz, valilikte oturun' diye sesleniyor. Ne hikmetse hangi şehre ve ilçeye gitse bir vukuat çıkıyor. Bu kadarla da kalınsa iyi, İP'in Grup Başkanvekili kalkıyor baş tacı şehit yakınımıza küfür etmeyi mubah görüyor. Öbür taraftan CHP'nin Genel Başkanı tezkereye 'hayır' derken, ertesi gün 'Kandil'i başlarına yıkacağım' diye bir açıklama yapıyor. Hızını alamıyor, büyükelçilere Türkiye'yi şikayet ediyor."

Halkın dertlerinin çözümü için çalıştıklarını vurgulayan Kılıç, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak milletimizin menfaatine olan ve olacak her türlü konunun destekçisi ve takipçisiyiz. Milletimizin dertlerini biliyor ve çözümü konusunda var gücümüzle çalışıyoruz. Son 5 yılda terörle yapılan mücadelede başarılı olunmuştur. Bizim önceliğimiz de güvenliktir. Vatanı, yurdu, devleti, güvenliği olmayanın geleceği olmaz." diye konuştu.

Kılıç, konuşmasının ardından MHP Kırşehir İl Başkanı Arif Kılıç, MYK üyeleri ve partililerle Mucur İlçe Başkanlığı binasını hizmete açtı, esnafı ziyaret etti.

