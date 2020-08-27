YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. MHP Horasan ve Köprüköy ilçe kongreleri yapıldı

MHP Horasan ve Köprüköy ilçe kongreleri yapıldı

ERZURUM HABERLERİ  | 27.08.2020 16:33 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi horasan ve Köprüköy kongrelerini gerçekleştirdi.Horasan ve Köprüköy ilçelerinde “İstiklal için birlik, istikbal için dirlik, kazanan Türkiye olacak” teması ile yapılan kongreler MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş’ın katılımı ile gerçekleştirildi.Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr.

MHP Horasan ve Köprüköy ilçe kongreleri yapıldı

Milliyetçi Hareket Partisi horasan ve Köprüköy kongrelerini gerçekleştirdi.
Horasan ve Köprüköy ilçelerinde “İstiklal için birlik, istikbal için dirlik, kazanan Türkiye olacak” teması ile yapılan kongreler MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş’ın katılımı ile gerçekleştirildi.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’nin kongre için göndermiş olduğu mesajını okuyan Başkan Karataş, “Horasan aynı zamanda Ahmet Yesevi ocağı olarak anılmayı hak etmiş bir ilçemizdir. Topraklarında Ahmet Yesevi ocağından yetişip, Anadolu’ya gelmiş bir çok tasavvuf ehlini barındıran, Ahmet baba, Hasan dede, Horasan baba, Eskici baba gibi birçok tasavvuf ehlini bulundurmaktadır” dedi.
Ülkemizin geldiği bu noktada çevremizde yer alan komşu ülkelerde yaşanan olayları daha iyi görmemiz ve analiz etmemiz gerektiğini açıklayan Başkan Karataş; ‘’Milliyetçi Hareket Partisi Genel başkanı Dr. Devlet Bahçeli’nin Türk siyasetinde kabul görmesinde, sorunların değil, çözümlerin lideri olarak, kendisiyle özdeşleşen bir liderlik örneği sergilemiştir. Bu gün yapılan her iki ilçemizdeki kongrelerin ülkemize,milletimize,ilimize, ilçelerimize ve camiamıza hayırlı olsun’’ temennilerinde bulundu.
Başkan Karataş kongrelerin ardından esnaf ziyaretleri yaparak,onlarla gündeme ilişkin sohbet etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bir kenti istila ettiler! Kurtulmak için her şeyi denediler ama...Bir kenti istila ettiler! Kurtulmak için her şeyi denediler ama...
Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...
En Çok Okunan Yerel Haberler
Denizlispor’un 2020 - 2021 sezonu lig fikstürü açıklandı
Denizlispor’un 2020 - 2021 sezonu lig fikstürü açıklandı
Kayserispor sahasında başlıyor
Kayserispor sahasında başlıyor
Tablo gibi semt pazarı
Tablo gibi semt pazarı
Kontenjanların yüzde 98,50’si doldu
Kontenjanların yüzde 98,50’si doldu
Drone hata kabul etmedi
Drone hata kabul etmedi
Şahinbey belediyesinden 567 kilometrelik kadastro yolu
Şahinbey belediyesinden 567 kilometrelik kadastro yolu

Erzurum Namaz Vakitleri 27 Ağustos Perşembe

İmsak
04:01
Sabah
05:31
Öğle
12:21
İkindi
16:04
Akşam
19:02
Yatsı
20:26

Erzurum Nöbetçi Eczaneler27 Ağustos Perşembe

Şehir 25 Eczanesi
Palandoken
Ceviz Eczanesi
Yakutiye
Vural Eczanesi
Palandoken
Öztürk Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Kovid poliklinikleri ve servis sayıları artırıldı
Kovid poliklinikleri ve servis sayıları artırıldı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Erzurum Barosu’ndan Mehmetçik Vakfı’na Ziyaret
Erzurum Barosu’ndan Mehmetçik Vakfı’na Ziyaret
Gelin Adayının Itibarı Kurbanlık Gelin Koçu
Gelin Adayının Itibarı Kurbanlık Gelin Koçu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.