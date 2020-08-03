MHP Milletvekili Kara: “Tarımsal elektrik ve sulamada hasat sonrası ödeme sistemine geçilmeli”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Esin Kara, tarımda kullanılan elektrik ve su için mutlaka hasat sonrası ödeme sistemine geçilerek, indirimli tarifeler uygulanması gerektiğini söyledi.

MHP Konya Milletvekili Esin Kara, Konya Ovasının tarımın başkenti ve Türkiye’nin tahıl ambarı olduğunu anımsatarak, çiftçinin sorunlarını Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) dile getirdi. Konya Ovasında zaman zaman doğal afetler yaşanabildiğini ve bunun da beraberinde mağduriyetlere yol açtığını ifade eden Milletvekili Kara, Tarım Sigortası Havuzu (TARSİM) kaynaklı şikayetler ulaştığını, üreticinin mağduriyetinin en kısa sürede giderilmesini istedi.

“İndirimli tarifeler uygulanmalı”

Tarımsal sulamada kullanılan elektriğin çiftçi için hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Esin Kara, üreticiye elektrik ve suyun indirimli verilmesini, ödemenin hasat sonrasına bırakılmasını talep etti. Kara şöyle konuştu; “Çiftçimiz gelirlerinin hasat dönemine bağlı olması nedeniyle elektrik ve su faturalarını düzenli ödeyememekte, bu nedenle kesintilerle karşılaşmakta. Tarımsal sulamada enerji maliyetleri düşürülmezse sulu tarım ile üretilen ürünlerin temininde sorun yaşanacak. Elektrik maliyeti çiftçimiz için altından kalkılamaz hale gelebilmekte. Tarımda kullanılan elektrik ve su için mutlaka hasat sonrasına ödeme sistemine geçilmeli, ayrıca indirimli tarifeler uygulanmalı. Pandemi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında tarımsal üretim ve gıda zincirindeki bütün unsular kritik sektörler olarak belirlenirken, faaliyetlerini kesintisiz sürdürebilmelerine imkan sağlanmıştır. Ayrıca bu süreçte tarımsal destekler hızla ödenmiş, Hazine’ye ait tarım arazileri çiftçimizin kullanımına açılmış, üreticilere yüzde 75’i hibe tohum desteği sağlanmıştır. Tohum desteği kapsamı mutlaka genişletilmeli, yaygın hale getirilmelidir. Çiftçilerimiz için Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankasına olan tarım kredi borçları da oldukça önemlidir ve çözüm beklemelidir. Borç yükü nedeniyle üretim yapmakta zorlanan çiftçilerimiz desteklenmeli, tarımsal kredi borçları da yapılandırılmalıdır. Ayrıca hayvancılık yapan vatandaşlarımız için yem ve girdi maliyetleri de oldukça yüksek. Özellikle besicilerimiz yem konusunda desteklenmeli. Kaliteli yem üretimi için meraların ıslah edilmesi, yetiştiricileri tarafından verimli kullanımı sağlanmalıdır.”

Milletvekili Kara, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ile birlikte serbest muhasebeci ve mali müşavirlerin sorunlarına çözüm olması için acil konularda hazırladıkları kanun teklifi ile Vergi Usul Kanununda değişiklik yapılarak mücbir sebep halinde mükelleflerin beyan ve ödeme sürelerinin 7 gün uzatıldığını hatırlattı. Bu düzenlemenin sevindirici olmakla beraber eksiklikleri bulunduğunu söyleyen Kara, ağır hastalık hali ve kadın meslek mensuplarının doğum halinin de mücbir sebebe eklenmesini istediklerini sözlerine ekledi.

