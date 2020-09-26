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MHP Tuşba 3. olağan kongresi yapıldı

VAN HABERLERİ  | 26.09.2020 12:48 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tuşba 3.

MHP Tuşba 3. olağan kongresi yapıldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tuşba 3. olağan kongresi yapıldı. Kongrede tek aday olan mevcut başkan Yahya Cancan güven tazeledi.
Van Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği Konferans salonunda pandemi tedbirleri çerçevesinde gerçekleşen Tuşba 3. olağan kongresine MHP İl Başkanı Salih Güngöralp, MHP Tuşba İlçe Başkanı Yahya Cancan ve delegeler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okumasıyla başlayan kongrede divan teşekkülüne geçildi. Divan Başkanı MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, Divan Başkan yardımcılığına Van Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet İşiyok ve MHP Van İl Kadın Kolları Başkanı Suna Baştürk’ün seçilmesinin ardından faaliyet ve maliye raporu okundu. Tek aday olan MHP Tuşba İlçe Başkanı Yahya Cancan, bir konuşma yaptı. Cancan, “Kardeşlikle geçen Türk asırları yegâne güvencemizdir. Milli bekamız bir yakut gibi siyasi şerefimizin tacıdır. Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye sevdasını, Türklüğe duyduğu emsalsiz ve eşsiz bağlılığını her şart altında muhafazaya, gerekirse de müdafaaya yeminlidir. Hesap yapmayacağız, çetele tutmayacağız, açık aramayacağız, eksik araştırmayacağız, yangından mal kaçırma yüzsüzlüğüne kapılmayacağız. Siyasetimizi adam gibi yapacağız, mertçe yapacağız ve Tuşba ilçemizin tezahürüne donanımlı kadrolarıyla, devasa fikriyatıyla hizmet edecek, bu mükellefiyetinden ödün vermeyeceğiz. Bu nedenle her dava arkadaşımız yüksek bir sorumluluk ahlakıyla, nefsine ve egolarına yenilmeden, meselelere hesabi yaklaşmadan, empati ve erdem marifetiyle mücadelesini sürdürecektir. Görevimiz ağır ve bir o kadar da kutsaldır. Katılımdan dolayı delegelerimize teşekkürlerimi sunarım” dedi.
Yapılan konuşmanın ardından tek liste ile girilen seçimlerde Cancan güven tazeleyerek yeni başkan seçildi.

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