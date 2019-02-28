Miami Heat Golden State Warriors'ı son saniyede yendi

NBA'e 11 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Miami Heat ile son şampiyon Golden State Warriors arasındaki karşılaşma, büyük heyecana sahne oldu. Ev sahibi Heat, sezon sonunda basketbolu bırakacak all-star oyuncusu Dwyane Wade'in son saniyede attığı 3 sayılık basketle sahadan 126-125 galip ayrıldı.

Maçın kahramanı Wade, 25 sayı ve 7 ribaunt üretti. Goran Dragic 27 sayı, Josh Richarson ise 21 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Warrors'ta Klay Thompson'ın 36 sayı, Kevin Durant'in 29 sayı, 5 ribaunt, 5 asist ve Stephen Curry'nin 24 sayı, 6 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

BUCKS UZATMADA KAZANDI

Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Milwaukee Bucks, konuk olduğu Sacramento Kings'i uzatma sonunda 141-140 yendi. Üst üste 6. galibiyetini alan Bucks'ta 4 oyuncu 20 sayı barajını geçti. Eric Bledsoe 26 sayı, 13 asist, 12 ribauntla "triple double" yaptı. Malcolm Brogdon 25, Khris Middleton ve Nikola Mirotic 21'er sayı kaydetti. Milli basketbolcu Ersan İlyasova ise 8 sayı, 6 ribaunt üretti. Kings'te Buddy Hield, 32 sayıyla sahanın en skoreri oldu. Bogdan Bogdanovic de 28 sayı, 8 ribaunt, 8 asistle mücadele etti.