Michael Ballack öyle bir şey yaptı ki! Ölen oğlunun ardından...

Dünya futbolunun efsane isimlerinden Michael Ballack, geçtiğimiz yaz oğlu Emilio'yu geçtiğimiz ailenin Portekiz'de bulunan tatil evinde düzenlediği bir partinin ardından bisikletiyle yaşadığı talihsiz kazanın ardından hayatını kaybetmiş, 18 yaşındaki Emilio Ballack kaza esnasında çıkan yangından kurtarılsada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

OĞLUNUN ARKADAŞI İLE GÖRÜNTÜLENDİ!

Kazanın üzerinden yaklaşık bir yıl geçerken Michael Ballack ilginç bir haberle gündemde... 45 yaşındaki eski futbolcu geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden oğlu Emilio'nun 21 yaşındaki model arkadaşı Sophia Schneiderhan ile birlikte görüntülendi.

EMILIO SONRASI YAKINLAŞTILAR

Alman basını Bild'de yer alan habere göre; Oğlu Emilio'nun ölümünün ardından yakınlaşan çift, halk arasında öpüşürken görüntülendi ve birliktelikleri tescillenmiş oldu.

“YAŞ FARKI SORUN DEĞİL!”

İkilinin arkadaşları yaptıkları açıklamada çiftin aralarındaki 24 yaşı sorun etmediğini vurgularken, her iki isim de birlikteliklerine dair bir açıklama yapmaktan en azından bu aşamada kaçındığı öğrenildi.



