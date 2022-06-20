SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Almanya
  4. Michael Ballack öyle bir şey yaptı ki! Ölen oğlunun ardından...

Michael Ballack öyle bir şey yaptı ki! Ölen oğlunun ardından...

20.06.2022 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbol efsanelerinden Michael Ballack, 18 yaşındaki oğlu Emilio'yu yaşadığı trafik kazasında kaybetmişti. 42 yaşındaki Ballack flaş bir haber ile Alman basınının gündemine oturdu. Oğlu Emilio'nun yakın arkadaşı model Sophia Schneiderhan ile görüntülenen Ballack'ın 21 yaşındaki model ile oğlunun ölümünün ardından yakınlaşmaya başlandığı belirtildi. İşte detaylar...

Michael Ballack öyle bir şey yaptı ki! Ölen oğlunun ardından...

Dünya futbolunun efsane isimlerinden Michael Ballack, geçtiğimiz yaz oğlu Emilio'yu geçtiğimiz ailenin Portekiz'de bulunan tatil evinde düzenlediği bir partinin ardından bisikletiyle yaşadığı talihsiz kazanın ardından hayatını kaybetmiş, 18 yaşındaki Emilio Ballack kaza esnasında çıkan yangından kurtarılsada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

OĞLUNUN ARKADAŞI İLE GÖRÜNTÜLENDİ!

bal1

Kazanın üzerinden yaklaşık bir yıl geçerken Michael Ballack ilginç bir haberle gündemde... 45 yaşındaki eski futbolcu geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden oğlu Emilio'nun 21 yaşındaki model arkadaşı Sophia Schneiderhan ile birlikte görüntülendi.

EMILIO SONRASI YAKINLAŞTILAR

NBINI

Alman basını Bild'de yer alan habere göre; Oğlu Emilio'nun ölümünün ardından yakınlaşan çift, halk arasında öpüşürken görüntülendi ve birliktelikleri tescillenmiş oldu.

“YAŞ FARKI SORUN DEĞİL!”

BVYUIBVUY

İkilinin arkadaşları yaptıkları açıklamada çiftin aralarındaki 24 yaşı sorun etmediğini vurgularken, her iki isim de birlikteliklerine dair bir açıklama yapmaktan en azından bu aşamada kaçındığı öğrenildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Futbolun efsane ismi Ballack, oğlu öldükten sonra bakın ne yaptı!Futbolun efsane ismi Ballack, oğlu öldükten sonra bakın ne yaptı!
Anlaşma 2 yıllık! Resmen PSG'de...Anlaşma 2 yıllık! Resmen PSG'de...
Galatasaray, Balotelli'de sona yaklaştı!Galatasaray, Balotelli'de sona yaklaştı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dikkat çeken detay! Yeni Cumhuriyet Başsavcısı, tarihe geçti

Dikkat çeken detay! Yeni Cumhuriyet Başsavcısı, tarihe geçti

Petrolde sert düşüş! Gözler benzin ve motorin fiyatlarında: Salı günü…

Petrolde sert düşüş! Gözler benzin ve motorin fiyatlarında: Salı günü…

Emre Belözoğlu imzayı atıyor

Emre Belözoğlu imzayı atıyor

Nwakaeme'nin menajerinden Fenerbahçe sözleri!

Nwakaeme'nin menajerinden Fenerbahçe sözleri!

Galatasaray forma satışında patlama yapabilir!

Galatasaray forma satışında patlama yapabilir!

Galatasaraylılar şok üstüne şok yaşıyor!

Galatasaraylılar şok üstüne şok yaşıyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Görüntüsü sinir bozucu olabilir! Yanlış yaparsanız başınız belada

Görüntüsü sinir bozucu olabilir! Yanlış yaparsanız başınız belada

"Kayınvalide gelinin iç çamaşırlarını çalıp..." Ünlü sunucu şoke oldu

"Kayınvalide gelinin iç çamaşırlarını çalıp..." Ünlü sunucu şoke oldu

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

''Bizim yeni bir iş bulmamız suçlulardan daha zor''

''Bizim yeni bir iş bulmamız suçlulardan daha zor''

Kızı Zeyno kocaman oldu! "Büyüdükçe annesine benziyor"

Kızı Zeyno kocaman oldu! "Büyüdükçe annesine benziyor"

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.