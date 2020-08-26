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Michelin lastiklerle donatılmış Porsche Panamera'dan ring turu rekoru

İSTANBUL HABERLERİ  | 26.08.2020 12:14 | Son Güncelleme

Michelin Pilot Sport Cup 2 lastiklerini kullanan yeni Porsche Panamera 20 bin 832 kilometrelik Almanya Nurburgring Nordschleife pistinde 7 dakika 29,81 saniyelik sürede yakaladı

İSTANBUL (AA) - Michelin Pilot Sport Cup 2 lastiklerini kullanan yeni Porsche Panamera 20 bin 832 kilometrelik Almanya Nurburgring Nordschleife pistinde 7 dakika 29,81 saniyelik süre yakalayarak süper spor otomobiller için yeni bir tur rekoruna imza attı.

Michelin'den yapılan açıklamaya göre, kullanıcılarına güvenlik, konfor ve yüksek performans sunan Michelin, yeni Porsche Panamera'nın Almanya Nurburgring Nordschleife pistinde yeni bir tur rekoruna imza atmasına destek oldu.

Pilot Sport Cup 2 lastiklerinin Michelin ve Porsche mühendisleri tarafından ortak üretimi esnasında, lastikler yeni Panamera’da Porsche'un ihtiyaç duyacağı özelliklere uyacak şekilde optimize edildi ve tasarlandı.

Bunun sonucunda, hem çok yüksek çekiş seviyeleri, tutarlı performans ve mükemmel ön/arka dengesi sunan hem de yuvarlanma direncine ilişkin Avrupa düzenlemelerine (R117-2) özellikle uyan lastikler geliştirildi.

Halihazırda 918 Spyder, Cayman GT4, 911 GT3 ve GT3 RS ve 911 GT2 RS dahil, Alman üretici tarafından üretilen sayısız sınıf lideri otomobile orijinal ekipman olarak takılan Michelin Pilot Sport Cup 2 lastiklerinde motor sporlarının en üst seviyeleri için geliştirilen teknolojiler kullanılıyor.

Bu teknolojiler kara yolu sürücülerinin hizmetine sunularak, kullanıcılara çok bileşenli teknoloji ve gövde tasarımları ile üst düzey dayanıklılık, çekiş, yol tutuşu ve emniyet seviyelerinden faydalanmalarını sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Porsche test sürücüsü Lars Kern, "Otomobilin gelişmiş yanal dinamiği ve yeni Michelin Pilot Sport Cup 2 lastiklerin artırılmış çekiş seviyesinin Schwedenkreuz’da önemli bir etkisi oldu. Burada daha önce Panamera ile mümkün olduğunu düşünemeyeceğim viraj hızlarına ulaşmayı başardım." ifadelerini kullandı.

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