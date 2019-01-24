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Middlesbrough John Obi Mikel'i renklerine bağladı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 24.01.2019 14:50 | Son Güncelleme

İngiltere Championship ekiplerinden Middlesbrough, son olarak Çin ekibi Tienjin Teda’da forma giymiş olan Nijeryalı futbolcu John Obi Mikel’i renklerine bağladığını açıkladı.

Middlesbrough John Obi Mikel'i renklerine bağladı

İngiltere Championship’te mücadele eden Middlesbrough, Premier Lig için kadrosunu güçlendiriyor. Kırmızı-beyazlılar, bir dönem Chelsea’de de görev yapmış olan Nijeryalı orta saha John Obi Mikel ile sözleşme imzaladığını duyurdu. Middlesbrough resmi sosyal medya hesabından 31 yaşındaki futbolcunun Middlesbrough formasıyla fotoğrafı paylaşılırken, deneyimli futbolcu ile sözleşme imzalandığı dile getirildi. Mikel, son olarak 2 sezon forma giydiği Tienjin Teda’da 31 maça çıkarak 2 gol ile takımına katkı yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
john obi mikel Middlesbrough ingiltere championship Tienjin Teda

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