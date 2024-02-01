Midyat Devlet Hastanesinde bir ilk gerçekleştirildi

Mardin İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Saffet Yavuz, bu cihazla beraber halkın kendi ilçesinde, ulaşım açısından hiç sıkıntı yaşamadan tedavisini olup rahatça eve gidebileceğini söyledi. Yavuz, "Vatandaşımızın hayır duasını almak bizim için en büyük teşekkürdür. Halkımızın en uygun şekilde sağlık hizmeti alabilmesi için Sağlık Bakanlığımızın destekleri ile en iyi hizmeti alabilmesi için var gücümüzle çalışmaya devam etmekteyiz’’ dedi.

Alınan bu cihazın hastane için çok önemli bir kazanım olduğunu belirten Dahiliye Uzmanı Doktor Mehmet Ata Çevik, "CRRT, ciddi enfeksiyon, zehirlenmeler, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği gelişen genel durumu kötü olup normal diyaliz yapılamayan hastalarda tercih edilen ve hastaların büyük yarar gördüğü önemli bir tedavi yöntemidir. Bu tür hastaları daha önce sevk etmek zorunda kalıyorduk. Ancak bu cihaz belli merkezi yerlerde az sayıda olması nedeni ile yer bulmada zorluk yaşamaktaydık.

Hastane yönetimimizin desteği ile yoğun bakım servisine kazandırdığımız bu cihazla, bu tür hastaları, başka yerlere sevk etmeye gerek kalmadan tedavi edeceğiz. Bu konuda katkısı olan Mardin İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Saffet Yavuz hastane yönetimine Başhekim Yardımcısı Dt. Hüsnü Yıldırım, Hastane Müdürü Beyazıt Aslan’a, hastaların takiplerini yapan sağlık çalışanı arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Midyat’a hayırlı olmasını diliyorum’’ diye konuştu.

