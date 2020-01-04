Midyat'ta doğal gaz sevinci

MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde doğal gaz hizmeti verilmeye başlandı.

Midyat ilçesinde 6 aydır devam eden alt yapı çalışmasının ardından test aşamalarının ardından ilk etap olarak Yeni, Ulucami ve Ortaçarşı mahallelerine doğal gaz verildi.

İlçede bu yıl 5 bin konuta 3 yıl içerisinde de konut, resmi kurum ve ticarethaneler olmak üzere toplam 30 bin aboneye doğal gaz dağıtımı yapılacak.

Ulucami Mahallesi'nde evlerine doğal gaz bağlanan Çelik ailesini Kaymakam Tekin Dundar ve Belediye Başkan Veysi Şahin ziyaret etti.

Kaymakam Dundar, doğal gazın ilçe halkının sabırsızlıkla beklediği bir hizmet olduğu belirterek, bu hizmeti sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, "Bu tür hizmetler biraz sabır gerektiriyor ve emek gerektiren işlerdir. Çok şükür bugün doğal gazı günlük hayatımızda kullanabilir seviyeye getirdiler." dedi. .

Şahin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart mahalli seçimlerinde seçim meydanında vatandaşlara verdiği müjdelerden birinin Midyat'a doğal gazın getirilmesi olduğunu anımsatarak, "Allah'a çok şükür Cumhurbaşkanımız ve diğer yetkililerin güzel bir çalışması sonucu bugün evlere doğal gaz verilmeye başlandı." diye konuştu.

Ev sahibi Tuba Çelik ise doğal gazın gelmesinden dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, "Eskiden kömürle ısınıyorduk, sağlık açısından şimdi daha iyi olacak. Herkese hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

