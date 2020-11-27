YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Midyat’ta hayırsever iş adamının yapacağı kütüphanenin ilk kazması vuruldu

Midyat’ta hayırsever iş adamının yapacağı kütüphanenin ilk kazması vuruldu

MARDİN HABERLERİ  | 27.11.2020 17:20 | Son Güncelleme

Midyat’ta hayırsever iş adamı Mahsum Altunkaya tarafından yapılacak olan yaklaşık 3 bin metrekare kapalı alana inşa edilecek kütüphanenin yapımı kurban kesilip ilk kazma vuruldu.Bahçelievler Mahallesinde yapılacak olan modern kütüphane için ilk kazma yere vuruldu.

Midyat’ta hayırsever iş adamı Mahsum Altunkaya tarafından yapılacak olan yaklaşık 3 bin metrekare kapalı alana inşa edilecek kütüphanenin yapımı kurban kesilip ilk kazma vuruldu.
Bahçelievler Mahallesinde yapılacak olan modern kütüphane için ilk kazma yere vuruldu. Etkinliğe, Midyat Kaymakamı Tekin Dundar, Garnizon Komutanı Albay Türker Tuna, Belediye başkan Vekili Metin Kutlu, Emniyet Müdürü Bolkar Bostancı, Jandarma Komutanı Kalendar Savaş Ünal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay kaltıldı.
Kaymakam Tekin Dundar, ilçeye kütüphaneyi yapan Altunkaya ailesine teşekkür etti. Kaymakam Dundar, " Özellikle Mahsum Altunkaya’ya teşekkür ederim. Binamız bodrum artı 2 kat olacak ve toplamda yaklaşık 3 bin metrekare kapalı alanı olacak. İçinde çocuk kütüphanesi, engelli kütüphanesi, dijital kütüphane, yetişkin kütüphanesinin olacak. Aynı zamanda bilgisayar odalarının olduğu çalışma atölyelerinin olduğu geniş ferah bir yer olacak. Hem Midyat mimarisini hem modern imkanları bünyesinde barındıran çok fonksiyonel bir kütüphane olacak inşallah. Vatandaşlarımız öğrencilerimiz burada rahatlıkla boş zamanlarını değerlendirecek, güzel bir nitelikli mekan kazanmış olacak ilçemiz" dedi.
Konuşmaların ardından kütüphanenin yapımı için ilk kazma vuruldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Kabusları olmuştu! YakalandıKabusları olmuştu! Yakalandı
1/

Mardin Namaz Vakitleri 27 Kasım Cuma

İmsak
05:37
Sabah
07:02
Öğle
12:10
İkindi
14:46
Akşam
17:08
Yatsı
18:27

Mardin Nöbetçi Eczaneler27 Kasım Cuma

Yeni Şifa Eczanesi
Artuklu
Gündüz Eczanesi
Dargecit
Serhat Eczanesi
Derik
Gündoğdu Eczanesi
Kiziltepe
Tema Eczanesi
Kiziltepe
Ava Eczanesi
Mazidagi
Rover Eczanesi
Midyat
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.