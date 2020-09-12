Midyat’ta trafik kazası: 2 yaralı

Mardin-Midyat karayolunda seyir halindeki bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetine kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mardin’den Midyat’a doğru seyir halinde olan 47 AT 245 plakalı M.A.B. sevk ve idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetine kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Midyat’a 2 kilometre kala meydana gelen kazanın ardından bölgeye sevk edilen 112 acil servis ambulansları ile yaralılar Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

