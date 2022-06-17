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  4. Mike Tyson'ın son hali görenleri hayrete düşürdü! Arı kostümü giyip...

Mike Tyson'ın son hali görenleri hayrete düşürdü! Arı kostümü giyip...

17.06.2022 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi boksörleri arasında gösterilen Mike Tyson'un son hali gündeme oturdu. Arı kostümü giyip dans ettiği video sosyal medyada gündem oldu.

Boks tarihine adını altın harflerle yazdıran Mike Tyson'ın eski günlerinden eser yok. Sosyal medya hesabından arı kostümü giydiği videosunu paylaşan Tyson'ın gönderisine binlerce yorum geldi.

"SENİ İLGİLENDİRMEZ"

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Efsane dövüşçü, ünlü komedyen Jimmy Kimmel'ın şovu için giydiği kostümü paylaştı. Gönderide Kimmel'ı etiketleyerek: "Seni ilgilendirmez" yazdı.

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YOLCUYU DÖVMÜŞTÜ

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Boksör Mike Tyson, geçen Nisan ayında uçak yolculuğu sırasında kendisini rahatsız eden bir yolcuyu dövmüştü. Kendisini rahatsız etmeye başladıktan sonra olaydan rahatsız olan 55 yaşındaki Tyson bir anda ayağa kalkarak yolcuyu yumruklamaya başlamıştı.


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