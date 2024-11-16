Mike Tyson-Paul maçında tanıdık isim! Acun Ilıcalı tribünde yer aldı

Sporseverlerin merakla beklediği karşılaşma, Amerikan Futbolu Ligi (NFL) takımlarından Dallas Cowboys'a da ev sahipliği yapan, Teksas eyaletine bağlı Arlington şehrindeki 80 bin kişilik AT&T Stadı'nda gerçekleştirildi.

Paul ile Tyson'ın karşılaştığı müsabaka, iki dakikalık 8 raunt üzerinden yapıldı.

Eski ağır sıklet şampiyonu Tyson, ilk iki raunt atak gözüken taraf oldu. Sonraki rauntlarda rakibine büyük üstünlük kuran Paul, 8 raunt sonunda rakibini puanla mağlup etmeyi başardı.

Karşılaşmanın son saniyelerinde rakibinin önünde eğilen Paul, Tyson'a saygısını gösterdi.

PAUL'ÜN 11. GALİBİYETİ

YouTube'da 20,8 milyon takipçi ve yaklaşık 7,7 milyar izlenmeye sahip Paul, 2018'de boks kariyerine başladı.

Tyson karşısında profesyonel olarak 12. dövüşüne çıkan 27 yaşındaki ABD'li boksör Paul, 7'sini nakavtla kazandığı söz konusu maçlarda 11. galibiyetine ulaştı.

Kariyeri boyunca "Belki de profesyonel ringe adım atan en vahşi dövüşçü" olarak tanımlanan 58 yaşındaki ABD'li Tyson ise 44'ü nakavt olmak üzere 50 galibiyet aldığı kariyerinde 7. yenilgisini yaşadı.

ABD basınında yer alan haberlerde müsabaka sayesinde Paul'ün en az 40 milyon dolar, Tyson'ın ise yaklaşık 20 milyon dolar gelir elde edeceği öne sürüldü.

Öte yandan müsabaka öncesi süper orta sıklette Neeraj Goyat-Whindersson Nunes, yarı orta sıklette Mario Barrios-Abel Ramos ve süper hafif sıklette Katie Taylor-Amanda Serrano maçları da yapıldı.

ACUN ILICALI TAKİP ETTİ

Acın Ilıcalı, Mike Tyson-Jake Paul müsabakasını ailesi ve yakın dostları ile birlikte en ön sıralardan izledi. Ilıcalı, O anları sosyal medya hesabından paylaştı.