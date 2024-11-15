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  4. Mike Tyson, tarihi maç öncesi rakibi Jake Paul'u tokatladı! Son yüzleşmede yaşanan skandal olay paylaşım rekorları kırıyor...

Mike Tyson, tarihi maç öncesi rakibi Jake Paul'u tokatladı! Son yüzleşmede yaşanan skandal olay paylaşım rekorları kırıyor...

15.11.2024 07:51
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Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
15.11.2024 07:51
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58 yaşındaki Mike Tyson ile 27 yaşındaki Jake Paul'un karşı karşıya geleceği boks maçı öncesi son yüzleşmede skandal bir olay yaşandı. Mike Tyson'ın ayağına basan Paul, Tyson tarafından tokatlandı. Tarihi maça saatler kala yaşanan bu olay sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

Dünyaca ünlü Youtuber Jake Paul ile eski ağır sıklet şampiyonu Mike Tyson, 16 Kasım Cumartesi günü saat 04.00'te karşı karşıya gelecek. Tüm dünyanın merakla beklediği dev maç öncesi son yüzleşmede kavga çıktı.

TYSON'IN AYAĞINA BASTI, TYSON TOKATLADI

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Boksun efsane ismi 58 yaşındaki Mike Tyson, bu sabaha karşı yapılan son yüzleşmede yine sinirine hakim olamadı. Agresif tavrıyla kariyerinde tanınan Tyson, rakibi Jake Paul'un ayağına basması sonrası çözümü yüzüne tokat atmakta buldu.

ORTALIK BİR ANDA KARIŞTI

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Mike Tyson'ın Jake Paul'a tokat atması sonrası iki tarafın da köşesi bir anda sahneye daldı. Görevlilerin araya girmesiyle olay büyümedi fakat o anlar paylaşım rekorları kırdı.

"ONU ÖLDÜRECEĞİM"

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Olay sonrası sahnede mikrofonların başına geçen Jake Paul, "Onu maçta mahvedeceğim. Korkak gibi bana tokat attı. Artık bu iş maçtan çıktı. İşler kişisel bir hal aldı. Onu öldüreceğim." dedi.

MAÇIN ÖDÜLÜ 80 MİLYON DOLAR

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Karşılaşmanın büyük ödülü 80 milyon Dolar. Ayrıca karşılaşmanın ödülünün iki boksör arasında eşit olarak paylaşılacağı ifade ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Boks Mike Tyson
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