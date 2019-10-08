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Milan'da Marco Giampaolo kovuldu

İTALYA HABERLERİ  | 08.10.2019 22:53 | Son Güncelleme

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da forma giydiği Milan, teknik direktör Marco Giampaolo'nun görevine son verdi.

Milan'da Marco Giampaolo kovuldu

Serie A'daki son 4 maçının 3'ünü kaybeden Milan'da başarısızlığın faturası, 19 Haziran'da 2+1 bir yıllık sözleşme imzalanan Giampaolo'ya kesildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 52 yaşındaki İtalyan teknik adamın sözleşmesi feshedildi. Milan, 7. haftası tamamlanan Serie A'da, lider Juventus'un 10 puan gerisinde 13. sırada yer alıyor.

Giampaolo, 2004'te başladığı kariyerinde Ascoli, Cagliari, Siena, Catania, Cesena, Brescia, Cremonese, Empoli ve Sampdoria kulüplerini de çalıştırdı.

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Anahtar Kelimeler:
milan Marco Giampaolo

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