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Milan'ın hocası Gattuso'dan Andre Silva'ya: Galatasaray’a git

GALATASARAY HABERLERİ  | 26.07.2018 14:03 | Son Güncelleme

İtalyan devi Milan'ın teknik direktörü Gennaro Gattuso'nun başka kulüplerinde ilgilendiği Andre Silva'ya Galatasaray'a gitmesi tavsiyesinde bulunduğu iddia edildi.

Milan'ın hocası Gattuso'dan Andre Silva'ya: Galatasaray’a git

Golcü arayışlarını sürdüren Galatasaray’da Andre Silva ismi ön plana çıktı. Milan Teknik Direktörü Gattuso’nun başka kulüplerin de ilgilendiği futbolcusuna sarı-kırmızılılara gitmesi tavsiyesinde bulunduğu öğrenildi.

Gattuso’nun Portekizli forvete, “Milan’ın kapıları sana açık olacak. Bunun için oynaman ve kendini göstermen gerekiyor. Sana tavsiyem Galatasaray’a gitmen. Orada çok değerli ve seni geliştirecek bir teknik direktör var. Devamlı hücumu ve golü düşünen bir isim. Fatih Terim’in çalıştırdığı takıma git. Üstelik bu takım Şampiyonlar Ligi’nde ve burada atacağın goller, oynayacağın futbol sana tekrar hayal ettiğin dünyanın kapılarını açabilir” dediği bildirildi.

ANDRE SILVA

GATTUSO DEVREYE GİRDİ
Böylece 22 yaşındaki futbolcunun Galatasaray’a transferinde Fatih Terim’in Milan’dan eski öğrencisi ve şuan İtalyan ekibinin başında bulunan Gattuso’nun devreye girdiği ortaya çıktı.

Galatasaray yaklaşık 4 milyon euro yıllık ücreti bulunan futbolcunun maaşının yarısından biraz fazlasını verip kalan kısmını Milan’ın ödemesini istedi. İtalyanlar ise kiralama bedeli istemeyip yıllık ücretin tamamını sarı-kırmızılıların üstlenmesini teklif etti. Taraflar arasındaki görüşmeler devam ediyor. Porto’dan Milan’a geçtiğimiz sezon 38 milyon euro gibi rekor bir ücretle transfer olan Andre Silva, İtalyan devinde lig, kupa ve Avrupa’da 40 maça çıktı. Portekizli futbolcu 10 kez ağları havalandırırken, bir de asist yaptı. (Milliyet)

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Anahtar Kelimeler:
Andre Silva Galatasaray Gennaro Gattuso milan Transfer

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