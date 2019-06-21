Milan'ın Ozan Kabak transferini bitireceği iddia edildi

İtalya basını, Stuttgart'ın savunma oyuncusu Ozan Kabak'ın Milan'a transferinin an meselesi olduğunu duyurdu.
Sky Italia'da yer alan habere göre; Milan, Ozan Kabak için yaptığı teklifi yükseltti ve beklemeye geçti.
Haberde; Milan'ın Ozan Kabak ve Stuttgart'tan olumlu yanıt almasının beklendiği, bu transferin gün içerisinden bitme ihtimalinin yüksek olduğu iddiası yer aldı.
"BİZİMLE KALMASINI BEKLEMİYORUZ"
Stuttgart Sportif Direktörü Sven Mislintat, genç oyuncu hakkında "Ozan Kabak'ın sözleşmesinde serbest kalma maddesi var. Bir kulübün bunu ödemesini bekliyoruz ancak bu maddenin bir zamanı var. Sonsuza kadar aynı kalmayacaktır. Gerçekçi olmak zorundayız, Ozan'ın bizimle kalmasını beklemiyoruz" şeklinde konuştu.
Takımının küme düşmesini engelleyemese de gösterdiği performansla alkış alan Ozan ile Bayern Münih, Milan, Roma, Monaco, Schalke gibi takımlar ilgileniyor.
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