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Milan’ın yeni teknik direktörü Sergio Conceicao oldu!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
30.12.2024 23:47
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İtalya Serie A ekibi Milan’ın Paulo Fonseca ile yollarını ayırmasının ardından yeni teknik direktörü belli oldu. Kırmızı-siyahlılar, 2017 - 2024 yılları arasında Porto’yu çalıştıran Sergio Conceicao ile anlaştı.

Milan’ın yeni teknik direktörü Sergio Conceicao oldu!

İtalyan devi AC Milan’ın yeni teknik direktörü Sergio Conceicao oldu.

SADECE 27 PUAN TOPLAYABİLMİŞTİ

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Paulo Fonseca yönetiminde sezona başlayan Milan, ligde 17 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Son olarak dün oynanan maçta Roma ile 1-1 berabere kalan Milan, haftayı 27 puanla 8. sırada tamamladı. Mücadelenin ardından ise Fonseca’nın görevine son verildi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

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İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, Sergio Conceicao ile 30 Haziran 2026’ya kadar sözleşme imzalandığı ve başarı dilekleri paylaşıldı.
Portekizli teknik adam, Porto ile 3 lig şampiyonluğu, 4 Portekiz Kupası, 3 Portekiz Süper Kupa ve 1 kez de Portekiz Lig Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Anahtar Kelimeler:
Serie A Milan
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