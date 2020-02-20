YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Milas Kent Konseyi’nin teni yönetimi ilk toplantısını gerçekleştirdi

Milas Kent Konseyi’nin teni yönetimi ilk toplantısını gerçekleştirdi

MUĞLA HABERLERİ  | 20.02.2020 15:41 | Son Güncelleme

Olağanüstü genel kurul toplantısını gerçekleştirerek yeni yönetimini belirleyen Milas Kent Konseyi, ilk yönetim kurulu toplantısını yaptı.Geçtiğimiz hafta Milas Belediyesi ve Toplantı Salonu’nda yeni yönetimini belirlemek üzere toplanan Milas Kent Konseyi üyeleri, yaptıkları oylama ile Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanlığı’na Doktor Çağlayan Üçpınar, Yürütme Kurulu’na ise Ali Avcı, Serap Türker, Cihan Uyanık, Cemil Zeybek, Aydın Can, Mehmet Nergiz, Sevgi Akyol asil üye olarak seçilmişlerdi.Olağanüstü Genel Kurulun ardından yeni yönetim ilk toplantısını gerçekleştirerek ilk kararlarını aldı.Yönetmelik gereği Kent Konseyi Genel Sekreterliği için Milas Belediye Başkanı tarafından önerilen üç isim arasından Arda Varol Genel Sekreter seçilirken, yeni yönetimin prensip olarak 15 günde bir toplanmasına, Kent Konseyinin olağanüstü seçimli genel kurulu sonucu yenilenmesi ile görev süreleri sona eren meclis ve çalışma gruplarının yerine seçimle kadın ve gençlik meclisi ile çalışma gruplarının oluşturulması kararlaştırıldı.Yönetim ayrıca, Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat ve çeşitli sivil toplum kurumları ile görüşmeler yapılmasına karar verdi.

Olağanüstü genel kurul toplantısını gerçekleştirerek yeni yönetimini belirleyen Milas Kent Konseyi, ilk yönetim kurulu toplantısını yaptı.
Geçtiğimiz hafta Milas Belediyesi ve Toplantı Salonu’nda yeni yönetimini belirlemek üzere toplanan Milas Kent Konseyi üyeleri, yaptıkları oylama ile Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanlığı’na Doktor Çağlayan Üçpınar, Yürütme Kurulu’na ise Ali Avcı, Serap Türker, Cihan Uyanık, Cemil Zeybek, Aydın Can, Mehmet Nergiz, Sevgi Akyol asil üye olarak seçilmişlerdi.
Olağanüstü Genel Kurulun ardından yeni yönetim ilk toplantısını gerçekleştirerek ilk kararlarını aldı.
Yönetmelik gereği Kent Konseyi Genel Sekreterliği için Milas Belediye Başkanı tarafından önerilen üç isim arasından Arda Varol Genel Sekreter seçilirken, yeni yönetimin prensip olarak 15 günde bir toplanmasına, Kent Konseyinin olağanüstü seçimli genel kurulu sonucu yenilenmesi ile görev süreleri sona eren meclis ve çalışma gruplarının yerine seçimle kadın ve gençlik meclisi ile çalışma gruplarının oluşturulması kararlaştırıldı.
Yönetim ayrıca, Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat ve çeşitli sivil toplum kurumları ile görüşmeler yapılmasına karar verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tavuklardan vazgeçmeyince... Çiftçinin tilkiyle güldüren sohbeti Tavuklardan vazgeçmeyince... Çiftçinin tilkiyle güldüren sohbeti
Bodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandıBodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Türkiye’de yarışma ile yapılan ilk cemevi Beylikdüzü’nde

Türkiye’de yarışma ile yapılan ilk cemevi Beylikdüzü’nde

Otomobilin çamurluğunda uyuşturucu

Otomobilin çamurluğunda uyuşturucu

Gazi Albak’a, Gazilik beratını Vali Yazıcı verdi

Gazi Albak’a, Gazilik beratını Vali Yazıcı verdi

Kütahya’dan bir dünya markası daha; Tulû Porselen

Kütahya’dan bir dünya markası daha; Tulû Porselen

Emekli olan personellere plaket verildi

Emekli olan personellere plaket verildi

Fatih Anadolu Lisesi’ne ziyaret

Fatih Anadolu Lisesi’ne ziyaret

Muğla Namaz Vakitleri 20 Şubat Perşembe

İmsak
06:24
Sabah
07:44
Öğle
13:25
İkindi
16:28
Akşam
18:57
Yatsı
20:12

Muğla Nöbetçi Eczaneler20 Şubat Perşembe

Damla Şahin Eczanesi
Merkez
Kuranoğlu Eczanesi
Merkez
Burçin Eczanesi
Bodrum
Göl Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Halikarnas Eczanesi
Bodrum
Özer Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bodrum'a gelen lüks yata 240 bin litre yakıt ikmali yapıldı

Bodrum'a gelen lüks yata 240 bin litre yakıt ikmali yapıldı

Muğla'da yemek yaparken vücudu yanan kadın ambulans uçakla nakledildi

Muğla'da yemek yaparken vücudu yanan kadın ambulans uçakla nakledildi

İşçi servisi takla attı: 11 yaralı

İşçi servisi takla attı: 11 yaralı

Muğla’da motosikletli trafik tim sayısı 75’e çıktı

Muğla’da motosikletli trafik tim sayısı 75’e çıktı

Deniz suyu 30 metre çekildi

Deniz suyu 30 metre çekildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.