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Milas’ta tabletler Milli Eğitime teslim edildi

MUĞLA HABERLERİ  | 08.10.2020 09:29 | Son Güncelleme

Milas Ticaret ve Sanayi Odası tarafından başlatılan tablet bağışı kampanyası kapsamında alınan tabletler Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edildi.Korona virüs salgını sürecinde başlatılan uzaktan eğitimde birçok öğrencinin tableti veya bilgisayarı olmaması nedeniyle eğitim programlarının izleyemediği anlaşılınca Milas Ticaret ve Sanayi Odası tarafından tablet bağış kampanyası başlatılmıştı.MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, Oda üyelerine çağrıda bulunarak tablet bağışında bulunmalarını istemişti.

Milas’ta tabletler Milli Eğitime teslim edildi

Milas Ticaret ve Sanayi Odası tarafından başlatılan tablet bağışı kampanyası kapsamında alınan tabletler Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Korona virüs salgını sürecinde başlatılan uzaktan eğitimde birçok öğrencinin tableti veya bilgisayarı olmaması nedeniyle eğitim programlarının izleyemediği anlaşılınca Milas Ticaret ve Sanayi Odası tarafından tablet bağış kampanyası başlatılmıştı.
MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, Oda üyelerine çağrıda bulunarak tablet bağışında bulunmalarını istemişti. Reşit Özer’in çağrısı üzerin Oda üyeleri bağışladıkları tabletleri MİTSO’ya göndermeye başladılar. MİTSO’da biriken tabletler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.
"Tablet bağış kampanyası sürüyor"
MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, "İhtiyaç sahibi öğrencilerimiz için başlattığımız tablet kampanyasına üyelerimiz ilgi gösterdiler. Odamıza yapılan tablet bağışları sürüyor. Biz de ilk elde biriken tabletleri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim ettik. Bağışlar devam ediyor. Tabletler odamızda biriktikçe biz de onları Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edeceğiz" dedi.
Bu arada MİTSO’nun tablet bağış kampanyası başlattığının duyulması üzerine bazı öğrenci velilerinin MİTSO’ya başvurduğunu belirten Reşit Özer "Biz, bağışlanan tabletleri Milli Eğitime veriyoruz. Onlar da köylerde yaşayan ihtiyaç sahibi öğrencileri belirleyerek tabletleri dağıtıyorlar. Bu nedenle velilerimizin odamıza değil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne başvurması gerekiyor" diye konuştu.

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