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Milas’ta yaşlı adam evinde ölü bulundu

MUĞLA HABERLERİ  | 16.11.2020 18:22 | Son Güncelleme

Muğla’nın Milas ilçesinde yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.Milas - Söke Karayolu üzerinde bulunan TOKİ konutlarında ikamet eden 61 yaşındaki Süleyman Aysel evinde ölü bulundu.

Muğla’nın Milas ilçesinde yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.
Milas - Söke Karayolu üzerinde bulunan TOKİ konutlarında ikamet eden 61 yaşındaki Süleyman Aysel evinde ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre, apartman sakinleri bir süredir kendisinden haber alamadıkları komşuları Aysel’in evinden koku geldiğini fark etti. Apartman sakinleri durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri evin kapısını çilingir yardımıyla açarak içeriye girdi. Ekipler Süleyman Aysel’i evin banyosunda yerde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Aysel’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Süleyman Aysel’in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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