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Mille Miglia yarışı, Alfa Romeo'nun zaferiyle sonuçlandı

25.06.2021 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüzlerce klasik otomobilin katıldığı yarışta, bu yıl 50 adet Alfa Romeo start alırken, 1929 Alfa Romeo 6C 1750 Super Sport yarışı birincilikle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Mille Miglia yarışını, 1929 Alfa Romeo 6C 1750 Super Sport birincilikle bitirdi.

Tofaş açıklamasına göre, toplamda 1.800 kilometrelik tarihi dayanıklılık yarışı Mille Miglia tamamlandı. Sürücüler Roma-Brescia rotasında gerçekleşen yarışta, her meydan ve yerleşim birimi girişinde karşılandı ve yarış her yıl olduğu gibi büyük bir coşkuyla takip edildi.

Yarışta, 50 adet Alfa Romeo start aldı. Alfa Romeo'nun "Heritage (miras)" departmanı tarafından desteklenen resmi takımının tüm yarış otomobilleri bitiş çizgisini geçti.

- İtalya'nın doğal güzelliklerini ve Alfa Romeo'ların sürüş keyfini yaşatan yollar

Verilen bilgiye göre, Mille Miglia'nın yaklaşık 100 yıldır bu kadar başarılı olmasının sırlarından biri otomobillerin genelde bilinen yolların dışındaki benzersiz manzaralarda ve rotalarda boy göstermesi oldu. Rota, İtalya'nın doğal güzelliklerini ve aynı zamanda Alfa Romeo'ların sürüş keyfini yaşatan yolları izliyor.

Yarışta ayrıca 540 HP gücündeki Giulia GTA ve GTAm dikkatleri üzerlerine çekerken, Modena ve Reggio Emilia'nın ardından Mille Miglia kısa süreliğine Lombardiya'ya yöneldi. Şehir, Mincio nehri boyunca uzanan geçit töreniyle otomobilleri karşıladı.

- UNESCO Dünya Mirası listesindeki Verona ve Brescia'ya varış

Yarış boyunca çok sayıda insan konvoyun geçtiğini görmek için sokaklara çıktı. Mille Miglia, günlük yaşamın devam ettiği sokakları motor sesleriyle doldururken, otomobillerin geçişişine izleyicilerin alkışları da eşlik etti. Konvoy geçerken, ülkenin kartpostal mükemmelliğindeki güzellikleri bir başka güzellikle hareket ve canlılık kazandı.

Mille Miglia'ya tanıklık eden Verona'daki büyük meydan Piazza Bra, Desenzano'dan Sirmione'ye ve Salo'ya kadar uzanan Garda Gölü kıyılarında ölümsüzleşmeyi bekleyen birbirinden güzel manzaralar rotaya renk kattı.

Stellantis Heritage Başkanı Roberto Giolito pilotajındaki misafir araç Alfa Romeo 1900 Sport Spider Brescia'ya 16.30'da ulaşırken konvoyun geri kalanı onu takip etti. Kazanan ise Vesco ve Salvinelli ikilisinin kullandığı 1929 Alfa Romeo 6C 1750 Super Sport oldu.

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