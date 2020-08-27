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Millet Kıraathanesi öğrencileri ağırlıyor

MANİSA HABERLERİ  | 27.08.2020 16:37 | Son Güncelleme

Yunusemre Belediyesi’nin vatandaşların hizmetine kazandırdığı örnek projelerden olan Yunusemre Millet Kıraathanesi öğrencileri ağırlıyor.

Yunusemre Belediyesi’nin vatandaşların hizmetine kazandırdığı örnek projelerden olan Yunusemre Millet Kıraathanesi öğrencileri ağırlıyor. Tüm kurallara riayet edilerek açılan Millet Kıraathanesi, hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.
Korona virüs (Covid-19) pandemisi dolayısıyla faaliyetlerine ara veren Yunusemre Belediyesi Millet Kıraathanesi, normalleşme süreci kapsamında yeniden açılmıştı. Sağlık Bakanlığı’nın duyurduğu tedbirlere sıkı sıkıya uyarak faaliyete başlayan kıraathanede, sosyal mesafe başta olmak üzere açıklanan kurallara uyularak öğrenciler misafir ediliyor. Millet Kıraathanesi’ne gelen öğrenciler, ateşi ölçülüp el dezenfektanı kullandırılarak içeriye alınırken; ders çalışırken de maske kullanıyor.

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