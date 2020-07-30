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Milletvekili Aydın Kurban Bayramını kutladı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 30.07.2020 17:35 | Son Güncelleme

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Kurban Bayramı mesajı yayımlayarak açıklamalarda bulundu.Birlik ve beraberliğe vurgu yapan Milletvekili Aydın mesajında, “Dini gün ve bayramlar inanç dünyamız içerisinde çok müstesna bir yere sahiptir.

Milletvekili Aydın Kurban Bayramını kutladı

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Kurban Bayramı mesajı yayımlayarak açıklamalarda bulundu.
Birlik ve beraberliğe vurgu yapan Milletvekili Aydın mesajında, “Dini gün ve bayramlar inanç dünyamız içerisinde çok müstesna bir yere sahiptir. Bununla birlikte bayramlar, milletimizin birlik ve beraberliğinin pekişmesine ve toplumsal dayanışmamıza vesile olması bakımından da ayrı bir güzellik vesilesidir. Var eden, nimet verip yaşatan Cenab-ı Allah’la, O’nun rızasını kazanmak için kurduğumuzun bağın sembolleşen günleridir bayramlar. İdrak edeceğimiz kurban günlerinde keseceğimiz kurbanlarla rabbimize, sadakatimizi, teslimiyetimizi sunacak. Paylaştıkça çoğalan nimetlerin şükrünü eda ederken, ihtiyaç sahiplerine ulaşarak, akrabalık bağını güçlendirerek ve komşuluk hukukunu gözeterek kulluk vazifemizi ifa etmeye çalışacağız. Bayramı bayram tadında idrak edebilmemiz ve daha nice bayramlara sağlık ve huzur içerisinde ulaşabilmemiz için; içerisinde bulunduğumuz pandemi sürecinde maske, mesafe, hijyen şartlarına mutlaka riayet etmeli, son günlerde Adıyaman’ımız da dahil olmak üzere bazı bölgelerimizde artan vakalara karşı tedbirlerimizi artırarak devam ettirmeliyiz. Bu duygularla, İslam Alemi olarak idrak edeceğimiz Kurban Bayramının hayırlara vesile olmasını diliyor, aziz milletimizin ve hemşehrilerimin bayramını tebrik ediyorum” diye konuştu.

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