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Milletvekili Dülger’den 10 Ocak İdareciler Günü mesajı

10.01.2021 11:37 | Son Güncelleme:
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Milletvekili Dülger’den 10 Ocak İdareciler Günü mesajı

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 10 Ocak İdareciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.Milletvekili Dülger, Mülki İdare Amirleri, Türkiye’nin her köşesinde, toplumun huzuru, refahı ve güvenliği için üstün bir vazife bilinciyle görev yaptığını ifade ederek, "Türkiye Cumhuriyeti’nin ve onun temel değerleri olan demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, laik ve sosyal hukuk devletinin bekası adına, kendilerine düşen vazifenin farkında olarak önemli hizmetlerde bulunmaktadırlar.

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 10 Ocak İdareciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Milletvekili Dülger, Mülki İdare Amirleri, Türkiye’nin her köşesinde, toplumun huzuru, refahı ve güvenliği için üstün bir vazife bilinciyle görev yaptığını ifade ederek, "Türkiye Cumhuriyeti’nin ve onun temel değerleri olan demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, laik ve sosyal hukuk devletinin bekası adına, kendilerine düşen vazifenin farkında olarak önemli hizmetlerde bulunmaktadırlar. Mülki idare Amirlerimiz, devleti ve hükümeti temsil ederken sadece devletin varlığını, gücünü ve otoritesini değil, şefkatini de temsil etmekte, devletle vatandaş arasındaki sevgi ve güven bağlarını güçlendirmektedirler. İdarecilerimiz, Devlet ve hükümet politikalarının başarı ile uygulanmasında, ’İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın’ ifadesini düstur edinerek kamu hizmetlerinin vatandaşların memnuniyetini dikkate alan bir anlayışla sunulmasında şüphesiz en önemli sorumluluğu üstlenmektedir. İdareciler olarak vatandaşla devlet arasındaki kaynaşmayı daha güçlü hale getirmek için gayretli, fedakar ve üretken olmak büyük önem arz etmektedir. İnanıyorum ki, sorumluluk bilinci gelişmiş idarecilerimizin çalışmaları sayesinde ülkemiz daha aydınlık yarınlara ulaşacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta meslek şehitlerimiz Muhammed Fatih Safitürk ve Ersin Ateş olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm Mülki idare Amirlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ülkemizin her yerinde bu şerefli mesleğe ömürlerini vermiş emekli olmuş Mülki İdare Amirlerimize ve fedakarca bu görevi yürüten, mensubu olmaktan büyük onur duyduğum Mülki İdare Amirliği mesleğinin bu anlamlı gününde, vazifesini ideale dönüştürerek hizmet aşkıyla ifa eden tüm Mülki İdare Amirlerinin 10 Ocak İdareciler Gününü kutluyor, aileleri ile birlikte sağlık, mutluluk, huzur ve başarı dolu bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum" ifadesine yer verdi.

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Kilis Namaz Vakitleri 10 Ocak Pazar

İmsak
06:13
Sabah
07:37
Öğle
12:44
İkindi
15:19
Akşam
17:41
Yatsı
19:00

Kilis Nöbetçi Eczaneler10 Ocak Pazar

Özkaptan Eczanesi
Merkez
Pazar Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
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Kilis ECZANELER
Kilis ATM’LER

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