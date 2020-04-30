YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Milletvekili Fendoğlu’ndan jandarmaya teşekkür

Milletvekili Fendoğlu’ndan jandarmaya teşekkür

MALATYA HABERLERİ  | 30.04.2020 14:40 | Son Güncelleme

Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Malatya İl jandarma Komutanlığı görevlilerinin, yeni tip korona virüs sürecinde yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür etti.Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu yaptığı açıklamada, “Korona virüs ile mücadele ve tedbir amaçlı alınan kararlar gereği, 65 yaş üstü vatandaşlarımızın sokağa çıkma kısıtlamasıyla sosyal ihtiyaçlarının karşılanması hususunda, Malatya İl Jandarma Komutanlığımızın Vefa Destek grubu personelleri 65 yaş üstü hemşehrilerimizin maaş ve diğer ihtiyaçlarını karşılayıp evlerinde teslim ediyorlar.

Milletvekili Fendoğlu’ndan jandarmaya teşekkür

Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Malatya İl jandarma Komutanlığı görevlilerinin, yeni tip korona virüs sürecinde yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür etti.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu yaptığı açıklamada, “Korona virüs ile mücadele ve tedbir amaçlı alınan kararlar gereği, 65 yaş üstü vatandaşlarımızın sokağa çıkma kısıtlamasıyla sosyal ihtiyaçlarının karşılanması hususunda, Malatya İl Jandarma Komutanlığımızın Vefa Destek grubu personelleri 65 yaş üstü hemşehrilerimizin maaş ve diğer ihtiyaçlarını karşılayıp evlerinde teslim ediyorlar. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması, ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında üzerine düşen görevleri özellikle kırsal alanda üstün gayretle yerine getiren İl Jandarma personelimize yürekten kutluyorum. İl jandarma Komutanımız Necmi İnce ve personellerimizin eline emeğine sağlık, teşekkürler jandarma” dedi.

Milletvekili Fendoğlu’ndan jandarmaya teşekkür

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGüneşlendi, böyle poz verdiGüneşlendi, böyle poz verdi
Meral Akşener'den depremzedelere ziyaretMeral Akşener'den depremzedelere ziyaret

En Çok Okunan Yerel Haberler

Elazığ'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Ayak bileğine takılan elektronik kelepçe ile ev hapsi başladı

Ayak bileğine takılan elektronik kelepçe ile ev hapsi başladı

Bölgede en fazla araç Malatya’da

Bölgede en fazla araç Malatya’da

Zimmetine para geçirdiği iddia edilen bankacıya 12 yıla kadar hapis istemi

Zimmetine para geçirdiği iddia edilen bankacıya 12 yıla kadar hapis istemi

Eşi ve kendisi koronavirüse yakalanınca çocuklarına hastane yönetimi sahip çıktı

Eşi ve kendisi koronavirüse yakalanınca çocuklarına hastane yönetimi sahip çıktı

15 yaşındaki kız tüm akrabalarına Covid-19 bulaştırdı

15 yaşındaki kız tüm akrabalarına Covid-19 bulaştırdı

Malatya Namaz Vakitleri 30 Nisan Perşembe

İmsak
03:52
Sabah
05:24
Öğle
12:29
İkindi
16:16
Akşam
19:24
Yatsı
20:50

Malatya Nöbetçi Eczaneler30 Nisan Perşembe

Annem Eczanesi
Merkez
Gökyüzü Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Öztürk Eczanesi
Merkez
Yakıncı Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Atatürk’e hakaretten gözaltına alındılar

Atatürk’e hakaretten gözaltına alındılar

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Malatya'da silahla yaralama olaylarının 2 şüphelisi tutuklandı

Malatya'da silahla yaralama olaylarının 2 şüphelisi tutuklandı

Yoğun bakımdan alkışlarla servise alındı

Yoğun bakımdan alkışlarla servise alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.