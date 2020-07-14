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Milletvekili Fırat’tan 15 Temmuz mesajı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 14.07.2020 10:06 | Son Güncelleme

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayımladı.AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, 15 Temmuz’un öznesi millet olan ve demokrasinin tanka, tüfeğe ve bombalara rağmen kazandığı bir gün olduğunu söyledi.Fırat mesajında, “Yıllarca devletimizin tüm kademelerine haince sızan, vatan ve millet sevgisini unutmuş bu hain güruhun amacı ülkemizin istiklalinin ve istikbalinin karartmaktı.

Milletvekili Fırat’tan 15 Temmuz mesajı

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayımladı.
AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, 15 Temmuz’un öznesi millet olan ve demokrasinin tanka, tüfeğe ve bombalara rağmen kazandığı bir gün olduğunu söyledi.
Fırat mesajında, “Yıllarca devletimizin tüm kademelerine haince sızan, vatan ve millet sevgisini unutmuş bu hain güruhun amacı ülkemizin istiklalinin ve istikbalinin karartmaktı. Lakin Cumhurbaşkanımızın önderliğinde halkımızın üstün cesareti ve gayreti sayesinde bu kalkışma teşebbüsü bastırılmış ve FETÖ’nün hain emelleri engellenmiştir. Bu olay ile milletimiz, tüm dünya halklarına şunu bir kez daha ispatlamıştır ki milletin iradesi üzerinde başka bir güç yoktur.
Unutmayalım ki, 15 Temmuz’da kaybedenler, aziz milletimizin sarsılmaz inancı ve çelikten iradesi karşısında pes etmek zorunda kalmıştır. Bu toprakları yurt kılmanın ve yurt tutmanın kolay olmadığının farkında ve bilincinde olarak daima uyanık olacağız, uyanık kalacağız. Allah’ın izniyle kıyamete kadar da bu toprakların sahibi olarak kalacağız.
Bu vesileyle bir kere daha, Bedir’den Malazgirt’e, Çanakkale’den Büyük Taarruz’a ve 15 Temmuz’a, bir kez daha tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize sağlıklı, huzurlu ömürler diliyor, Aziz Milletimizin Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Akşam
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Kaya Eczanesi
Merkez
Köroğlu Eczanesi
Merkez
Mehmetyapıcı Eczanesi
Merkez
Güner Eczanesi
Besni
Hilal Eczanesi
Golbasi
Çınar Eczanesi
Kahta
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