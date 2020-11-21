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Milletvekili Savaş’tan İl Sağlık Müdürü Açıkgöz’e ziyaret

AYDIN HABERLERİ  | 21.11.2020 11:18 | Son Güncelleme

TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Sayın Mustafa Savaş, Aydın İl Sağlık Müdürü Dr.

TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Sayın Mustafa Savaş, Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz’ü ziyaret etti.

AK Parti Aydın Milletvekili Savaş, AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir ve partililer ile birlikte Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz’ü ziyaret etti. Gündeminin geçtiğimiz günlerde yer tahsisi yapılan Aydın Şehir Hastanesi ve Aydın ilindeki Covid-19 pandemisi ile ilgili yürütülen çalışmaların olduğu ziyarette AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, sağlık çalışanlarına süreç içindeki üstün gayret ve özverili çalışmalarından dolayı tebrik ve teşekkürlerini iletti. Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Açıkgöz de Milletvekili Savaş ve Başkan Elbir’e ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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