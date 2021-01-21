Milletvekili Tutdere kentsel dönüşüm ihalesini sordu

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Musalla ve Mara mahallelerindeki kentsel dönüşüm konusunda açıklamada bulundu.

Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman’da ki riskli alanlar, riskli yapılar ve kentsel dönüşümle ilgili çalışmaların ne aşamada olduğu, Altınşehir mahallesinde kentsel dönüşüm kapsamında bir çalışma olup olmadığı hususlarında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un cevaplaması istemiyle verdiği yazılı soru önergesi verdi. Milletvekilinin soru önergesine Bakanlık tarafından cevap verildi.

Bakanlığın cevabını değerlendiren Tutdere, “Gelen cevaba baktığımızda 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamında yer alan 1.117 adet riskli yapının Adıyaman’da bulunduğu, bu binalardan 1061 adedinin yıkım işlemlerinin gerçekleştiği tarafımıza bildirilmiştir. Ayrıca cevapta Adıyaman ilinde 3 adet riskli alanın bulunduğu bu alanlardan ilkinin Adıyaman ili Merkez İlçesi Mara ve Musalla mahallesinde olduğu ve yaklaşık 41 hektar büyüklüğündeki bu alanda halihazırda 844 adet binanın bulunduğu, bunun dışında 2’nci Riskli alanın ise Gölbaşı ilçesi, Mimar Sinan mahallesinde bulunan 15 hektar büyüklüğündeki alan olduğu, diğer alanın da Besni ilçesi Cirit Meydan Mahallesinde bulunan 1.11 hektar büyüklüğündeki alan olduğu ifade edilmiştir” dedi.

Bakanlığın ilan ettiği riskli alanlar dışında Adıyaman’ın tamamının bir deprem anında riskli alan olduğunu kaydeden Tutdere, “Elazığ depreminden sonra bilim insanlarının yapmış olduğu açıklamalara baktığımızda Adıyaman’ın tüm ilçeleriyle, köyleriyle ve mezralarıyla birlikte birinci dereceden deprem alanı üzerinde olduğunu, aslında Adıyaman’ımızın tamamının riskli alan olarak kabul edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bakanlığında bunu bu şekilde kabul etmesi gerekiyor. Gelen cevaba baktığımızda Altınşehir mahallesinde kentsel dönüşüme ilişkin herhangi bir çalışmanın bulunmadığı ifade edilmiştir. Aynı cevapta yine Samsat’ımızın kanayan yarası olan, özellikle 2017 ve 2018 depremlerinde büyük hasar gören binaların ve hak sahiplerinin konut taleplerine ilişkin gelinen aşamanın da tamamen netleşmediği, köylerdeki konutlara ilişkin birinci etap 180 adet köy evi ve 10 adet ahır inşaatı ile çevre düzenlemesi işi ve yine 2. Etap 175 adet köy evi ve 10 adet ahır inşaatlarına ilişkin düzenlemelerin proje çalışmalarının tamamlandığı, kısa süre içerisinde ihalelerinin yapılacağı ifade edilmiştir. Aradan geçen yaklaşık 3 yıllık zamana rağmen Adıyaman Samsat’ta henüz bakanlık proje çalışmalarını tamamladığını ifade ediyor. Bunca zaman içerisinde projeyi tamamlayamayan ve inşaat çalışmalarına başlayamayan, afetzedelerin mağduriyetlerini gideremeyen bakanlık adeta Adıyamanlıları unutmuş ve Adıyamanlının aklıyla dalga geçmektedir” şeklinde konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Adıyaman Belediye Başkanlığı’na çağrıda bulunan Tutdere, “Daha önce Adıyaman’ımızdaki Mara mahallesi ve musalla mahallesiyle ilgili TOKİ tarafından yapılan ihale tamamlanmıştı ve yer teslimine ilişkin bugüne kadar maalesef çalışmalar tamamlanamadı. Haricen edindiğimiz bilgilere göre eğer Adıyaman Belediye Başkanlığı tarafından Mara ve Musalla mahallelerindeki tahliye çalışmaları ve yer teslimine ilişkin işlemler hızlandırılmazsa TOKİ tarafından bu ihalenin iptal edilme durumu söz konusu olabilecektir. Bu nedenle Adıyaman Belediyesinin bir an evvel kendi sorumluluğunda ve yükümlülüğünde bulunan işlemleri tamamlaması gerekiyor. Aksi takdirde TOKİ’nin bu ihaleyi iptal etmesi söz konusu olacaktır. Bu durumda anılan mahallelerde yaşayan yurttaşlarımızın olası bir depremde ciddi mağduriyet yaşamasına sebep olacaktır. Kaybeden Adıyaman olacaktır. Adıyaman Belediyesini bu konuda elini çabuk tutmaya davet ediyorum. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı da Adıyaman ile ilgili bütün yapı stoklarını inceletmeye ve olası bir depreme karşı her türlü hazırlığı, çalışmayı yapmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

