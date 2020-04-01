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Milli atletler karantinaya alındı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 01.04.2020 22:30 | Son Güncelleme

Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de de görülen koronavirüs sebebiyle milli atletler 14 gün karantinaya alındı.

Milli atletler karantinaya alındı

Etiyopya kampından 4 gün önce dönen milli atletler, Düzce’de 14 günlük karantina sürecine girdi. Konuyla ilgili Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulunan Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Sağlık Bakanlığı’nın aldığı koronavirüs tedbirlerine uyarak yurtdışı kampından dönen sporcuların 14 günlük karantina sürecinin başlatıldığını dile getirdi.

"14 GÜNLÜK KARANTİNA SÜRECİNİ BAŞLATTIK"

Çintimar, koronavirüs konusunda devletin yaptığı uyarılara dikkat çekerek, “Sporcularımızın takibini yapıyoruz. Tedbir amaçlı 14 günlük karantina süreçlerini başlattık. Duruma göre gerekenler yapılacak. İnşallah bu günlerin üstesinden milletçe geleceğiz. Sporcuların karantina sürecinde de antrenman yapabilmesi için malzeme gönderildi. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, Düzce Spor İl Müdürü’ne ve personeline çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
koranivirüs Atletizm

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