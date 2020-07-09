Milli binici Ömer Karaevli'den Belçika'da birincilik

Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ömer Karaevli, "CSI2, CSI1 ve Genç Atlar" yarışlarında "Gotham City PL" isimli atıyla, 135 santimetre kategorisi "Prijs Emerald - Breeding Stallion" yarışmasını ilk sırada tamamladı. Ömer Karaevli, 130 santimetre kategorisi, 7 yaşlı atlar "Prijs Stephez Horsetrucks" yarışında ise "Sunsetshine Z" isimli atıyla üçüncü sırada yer aldı.

Milli binici Derin Demirsoy ise 140 santimetre kategorisi, 8 yaşlı atlar "Prijs Thor Stables" yarışmasında "Caprice D'Elle" isimli atıyla ikinci oldu.Yarışlar, 12 Temmuz Pazar gününe kadar devam edecek.

