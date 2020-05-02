YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bayburt
  4. Milli dayanışma kampanyasına düvesini bağışladı

Milli dayanışma kampanyasına düvesini bağışladı

BAYBURT HABERLERİ  | 02.05.2020 13:44 | Son Güncelleme

Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Bayburtlu besici Ahmet Nişancı, 450 kiloluk düvesini bağışladı.Bayburt’un Söğütlü köyünde besicilikle uğraşan eski muhtar Ahmet Nişancı, Covid-19’la mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle dar gelirli vatandaşlara destek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na, 450 kilogramlık düvesini bağışlayarak katıldı.

Milli dayanışma kampanyasına düvesini bağışladı

Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Bayburtlu besici Ahmet Nişancı, 450 kiloluk düvesini bağışladı.
Bayburt’un Söğütlü köyünde besicilikle uğraşan eski muhtar Ahmet Nişancı, Covid-19’la mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle dar gelirli vatandaşlara destek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na, 450 kilogramlık düvesini bağışlayarak katıldı. Açık artırma usulüyle satılacak düvenin geliri kampanyaya bağışlanacak.
Nişancı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileriyle iletişime geçtiğini ve “Çorbada tuzumuz olsun” diyerek, kampanyaya katkı sunmak istediğini aktardı.

Milli dayanışma kampanyasına düvesini bağışladı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDisleksi hastası Aslı Enver: Kusur değilDisleksi hastası Aslı Enver: Kusur değil
'Ömrümde ilk defa görüyorum' dedi, ama...'Ömrümde ilk defa görüyorum' dedi, ama...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Osmaniye’de lisesi genç, babasını vurarak öldürdü

Osmaniye’de lisesi genç, babasını vurarak öldürdü

Trafik durdu Büyükşehir yol yaptı

Trafik durdu Büyükşehir yol yaptı

Edremit İlçe Müdürlüğü’ne Yakup Özbek atandı

Edremit İlçe Müdürlüğü’ne Yakup Özbek atandı

Sanayici Kamil Şerbetçi’nin 22. ölüm yıl dönümünde unutulmadı

Sanayici Kamil Şerbetçi’nin 22. ölüm yıl dönümünde unutulmadı

Marketler mercek altında

Marketler mercek altında

Mut’ta kayısı üreticisi fiyatlardan, tüccar kaliteden memnun

Mut’ta kayısı üreticisi fiyatlardan, tüccar kaliteden memnun

Bayburt Namaz Vakitleri 2 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:33
Sabah
05:10
Öğle
12:21
İkindi
16:11
Akşam
19:22
Yatsı
20:53

Bayburt Nöbetçi Eczaneler 2 Mayıs Cumartesi

Ihlamur Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Mart ayında Bayburt’ta 37 konut satıldı

Mart ayında Bayburt’ta 37 konut satıldı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.