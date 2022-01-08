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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tokat'ta incelemelerde bulundu

08.01.2022 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tokat'ta incelemelerde bulundu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tokat'ta incelemeler gerçekleştirdi.

Türkiye'de ilk ve tek olan, engelliler ve ailelerinin eğitim hayatını kolaylaştıracak özel eğitim statüsündeki anaokulu, ilkokul, ortaokul, iş okulu ile aileler için etkinlik alanları bulunan Özel Eğitim Okulları Kampüs alanı inşaatını inceleyen Özer, daha sonra Merkez Z Kütüphanesi, Bebek Kütüphanesi, Sosyal Bilimler Lisesi ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Taşlıçiftlik Kampüsünde yapılacak Spor Lisesi alanını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Vali Ozan Balcı, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin'i de makamlarında ziyaret eden Özer, AK Parti İl Başkanlığında partililerle buluştu.

Bakan Özer'in temaslarında, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, İl Genel Meclis Başkanı Erol Duyum, AK Parti İl Başkanı Cüneyt Aldemir ve diğer yetkililer hazır bulundu.

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