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Milli Eğitim Bakanı Özer, okul öncesi eğitim yatırımlarını anlattı:

15.02.2022 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"3-5 yaş aralığındaki öğrencilerimizin okul öncesi eğitime erişimlerini arttırmakla ilgili çok ciddi çalışma yaptık. Bu kapsamda 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin de yeni ana sınıfını 2022 yılı sonu itibarıyla hizmete alacağız. Bu 3 bin anaokulundan 138 tanesini Gaziantep'e kazandıracağız"

GAZİANTEP (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "3-5 yaş aralığındaki öğrencilerimizin okul öncesi eğitime erişimlerini arttırmakla ilgili çok ciddi çalışma yaptık. Bu kapsamda 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin de yeni ana sınıfını 2022 yılı sonu itibarıyla hizmete alacağız. Bu 3 bin anaokulundan 138 tanesini Gaziantep'e kazandıracağız." dedi.

Özer, Gaziantep Valiliğinde kentteki eğitim seviyesinin daha yukarıya çıkarılması için gerçekleştirilen değerlendirme toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Gaziantep'in eğitim kalitesi göstergeleri çerçevesinde geldiği noktanın çok iyi olduğunu belirtti.

Kentteki kronik eğitim yatırımı problemlerinin çözülmesi için çok önemli fonlar ayırdıklarını aktaran Özer, şöyle konuştu:

"Gaziantep'in gerçekten eğitim tarihindeki geçmişine bakıldığı zaman müthiş bir kapasite artışına gidildiğini görüyoruz. Aynı zamanda Gaziantep'teki eğitimle ilgili sorunların çözümüyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığının müthiş bir irade ortaya koyduğu görülüyor. Gaziantep'teki bu çerçevedeki en önemli problemimiz arsa problemi. Hakikaten eğitim yapılacak arsaların oluşturulmasıyla ilgili ciddi bir sıkıntı yaşanıyor. Sağ olsun Sayın Valim, milletvekillerim, belediye başkanlarım el ele vererek Gaziantep'teki arsa sorunlarıyla ilgili çözüme yönelik çok ciddi adımlar atıyorlar. İnşallah bu kamulaştırmayla ilgili belirlemiş oldukları yeni arsa üretimleri çerçevesinde ilave yatırımlarla Gaziantep'in eğitimle ilgili altyapı sorununu adım adım çözmüş olacağız."

Bakan Özer, kentte yeni doğal gaz dönüşümü almış okulların nisan ayına kadar dönüşümlerinin tamamlanacağını ifade ederek, okul yapımı için gerekli arsanın tahsis edilmesi amacıyla çalışmalara 5 kamulaştırmayla başlayacaklarını söyledi.

Kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle okulların çatılarında oluşan deformasyonlardan dolayı onarım ihtiyacıyla ilgili çalışmaların bittiğini ifade eden Özer, bu kapsamda 50 milyon liralık bir kaynak aktaracaklarını, Gaziantep'teki okulların çatı ihtiyaçlarıyla küçük onarımların hızlı şekilde yapılmasını sağlayacaklarını belirtti.

Bakan Özer, Gaziantep'e yeni atanan 1300 öğretmenin ikinci dönemle birlikte görevlerine başladığını anımsatarak, öğretmen başına düşen öğrenci sayısının azaltılmasında ve eğitimin daha etkileşimli bir şekilde sürmesinde yeni atamaların çok önemli katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

- 3 bin yeni anaokulu ile 40 bin yeni ana sınıfı açılacak

Bakan Özer, kente Bakanlık tarafından yapılacak yatırımları da şöyle anlattı:

"Yatırımlardan en önemlisi Gaziantep'e 2022 yılında 138 yeni anaokulu yapacağız. Bildiğiniz gibi biz 2021 yılında yeni dönemde ağırlık vereceğimiz en önemli konulardan bir tanesi de okul öncesi eğitime erişim kapasitesini arttırmak olduğundan bahsetmiştik. Bu çerçevede başta İstanbul olmak üzere tüm illerimizde hızlı şekilde yatırım yapmak, özellikle 3-5 yaş aralığındaki öğrencilerimizin okul öncesi eğitime erişimlerini arttırmakla ilgili çok ciddi çalışma yaptık. Bu kapsamda 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin de yeni ana sınıfını 2022 yılı sonu itibarıyla hizmete alacağız. Bu 3 bin anaokulundan 138 tanesini Gaziantep'e kazandıracağız. Onunla ilgili de arazi çalışmaları bugün gördük ki tamamlanmış, inşallah kaynakları hemen göndereceğiz. Dolayısıyla Gaziantep'teki yatırım bütçesini bu söylemiş olduğumuz yatırımlarla birlikte 2,5 milyarlık mevcut olan devam eden yatırımlara bu 138 anaokulu, büyük onarımlar, kamulaştırmalar ve ilave yatırımlarla birlikte 4 milyar liralık gerçekten çok ciddi bir yatırımı Gaziantep'e kazandırmış olacağız."

Özel yetenekli öğrencilerin gelişimine destek olmak amacıyla Türkiye'nin her noktasında Bilim Sanat Merkezlerinin bulunduğunu hatırlatan Özer, Gaziantep'te 3 olan bu merkezlerin sayısını 12'ye çıkaracaklarını bildirdi.

Bakan Özer, kentteki 3 Rehberlik Araştırma Merkezi sayısının da arttırılması için karar aldıklarını anlatarak, İslahiye ilçesinde bir tane daha Rehberlik Araştırma Merkezi kuracaklarını kaydetti.

Tüm bu yatırımların Gaziantep'e hayırlı olmasını dileyen Bakan Özer, kentteki yatırımlar sırasında eğitim neferi gibi çalışan Vali Davut Gül'e, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e ve diğer ilgililere teşekkür etti.

Bakan Özer, daha sonra Gaziantep Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkan Fatma Şahin'den kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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