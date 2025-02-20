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Milli futbolcu Orkun Kökçü, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
20.02.2025 21:58
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Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.

Milli futbolcu Orkun Kökçü, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu rövanş maçlarının en iyi 11'ini açıkladı.

Benfica'nın sahasında Monaco ile 3-3 berabere kalarak son 16 turuna yükseldiği maçta bir gol atan Orkun Kökçü'nün de yer aldığı kadro şu şekilde:

Kaleci: Kasper Schmeichel (Celtic)

Defans: ﻿Federico Valverde (Real Madrid), Ryan Flamingo (PSV), David Hancko (Feyenoord), Nuno Mendes (PSG)

Orta saha: Ardon Jashari (Club Brugge), Vitinha (PSG), Orkun Kökçü (Benfica)

Forvet: Chemsdine Talbi (Club Brugge), Kylian Mbappe (Real Madrid), Noa Lang (PSV)

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Anahtar Kelimeler:
Orkun Kökçü şampiyonlar ligi
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