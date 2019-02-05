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Milli güreşçi Evin Demirhan trafik kazası geçirdi

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 05.02.2019 20:47 | Son Güncelleme

Siirt'te meydana gelen trafik kazasında milli güreşçi Evin Demirhan yaralandı.

Milli güreşçi Evin Demirhan trafik kazası geçirdi

Milli sporcunun ağabeyi Ekrem Demirhan yönetimindeki 56 AV 585 plakalı otomobil, Siirt-Kurtalan kara yolunun 10. kilometresinde devrildi.

Kazada, sürücü Demirhan ile araçta bulunan milli sporcu Demirhan hafif yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Evin Demirhan güreş

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