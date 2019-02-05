Milli güreşçi Evin Demirhan trafik kazası geçirdi

Milli sporcunun ağabeyi Ekrem Demirhan yönetimindeki 56 AV 585 plakalı otomobil, Siirt-Kurtalan kara yolunun 10. kilometresinde devrildi.
Kazada, sürücü Demirhan ile araçta bulunan milli sporcu Demirhan hafif yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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